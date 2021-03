Des Sixers trop attentistes

Si le score laisse à penser que le match entre Nuggets et Sixers n’était pas si déséquilibré que cela, le contenu propose une toute autre vérité.

Jamais dans le rythme de la rencontre, les Sixers n’ont en fait pas existé face à Denver, la faute à des joueurs de Philadelphie trop attentistes pour espérer quoi que ce soit sur le parquet des Rocheuses.

Le seul point de positif de ce match pour Doc Rivers ? Qu’il soit terminé. « Le point positif, c’est que le match soit fini. C’est la seule chose positive parce que j’espérais qu’ils adoptent les règles de l’AAU en faisant défiler le chrono un peu plus vite. Je pense qu’on aurait dû avoir un chrono qui s’accélère dès le premier quart » ironise-t-il.

44 points concédés au premier quart

Effectivement, dès le premier quart-temps, les Nuggets avaient pris une option sur ce match grâce à une incroyable réussite au tir. 18/27 au total dont 7/10 de loin pour 44 points inscrits. La défense des Sixers, qui est pourtant l’une des meilleures du pays, a complétement pris l’eau durant les 12 premières minutes.

« Ils ont réussi tout ce qu’ils voulaient. Cela fait partie de ces matches où on avait l’impression de patiner » observe l’entraineur de Philly. « Ils nous ont pris à la gorge d’entrée de jeu et nous n’avons pas vraiment répondu à ce défi. C’était mieux sur la fin du match mais il était trop tard. Ils étaient mieux préparés que ce soit individuellement ou collectivement. Nous n’avons pas très bien joué. »

Ce manque d’énergie et/ou d’envie ne passe pas contre des bonnes équipes comme Denver. Pour Tobias Harris, sa formation n’a jamais proposé un niveau digne d’un leader de l’Est.

« On n’avait pas assez d’énergie pour jouer notre jeu que ce soit défensivement ou offensivement et on l’a payé cash. On a encaissé 44 points dans le premier quart et c’est beaucoup trop pour une équipe de notre standing. »

Les Nuggets ont parfaitement contenu Tobias Harris en le forçant à lâcher le ballon grâce à des prises à deux mais pour Doc Rivers, ses hommes subissent ce traitement toute l’année avec Joel Embiid et doivent être capables de se sortir de ce genre de situation. « J’ai trouvé qu’avec nos titulaires, la balle stagnait en permanence en attaque. Ils ont trappé Tobias et on n’a rien proposé pour se sortir de ce genre de situation. Si quelqu’un vous trappe, vous devez être capables de sanctionner. Nous subissons ça toute l’année et on a été horrible sur ce match. »

Comme le souligne Ben Simmons, c’est toujours compliqué de jouer à Denver en raison de l’altitude mais l’Australien ne se cache pas que derrière ça et pointe lui aussi du doigt un manque d’agressivité.

« Déjà, il y a l’altitude. Je pense que les joueurs étaient un petit peu fatigués pour commencer le match. Ça a affecté notre communication mais je pense que dans le premier quart ils ont shooté à 70% de loin ou quelque chose comme ça. Ça devient compliqué surtout quand vous êtes menés de 20 points très tôt comme ce fut le cas. Ils nous sont rentrés dedans et on n’a pas su répondre jusqu’au troisième quart. »

Un Ben Simmons en dedans

Le symbole de ce manque d’agressivité ? L’attitude offensive de l’Australien sur ces derniers matchs. Sur ce « road trip » disputé sans Joel Embiid, Ben Simmons n’a pas véritablement haussé son niveau de jeu. Depuis le début de cette série de matchs à l’extérieur, il ne tente sa chance qu’à 11 reprises en moyenne. Ce chiffre correspond à ses chiffres sur la saison mais sans le pivot camerounais, Philadelphie est en droit d’attendre un peu plus de la part de son deuxième All-Star, surtout qu’il se montre moins efficace.

En comparaison à son 55.7% au tir cette saison, le meneur ne convertit que 47% de ses shoots sur ce « road trip ». Si Tobias Harris répond présent en l’absence de son pivot, ça ne suffit pas pour battre les meilleures équipes de la NBA comme les Clippers il y a quelques jours ou Denver hier soir.

Absent face aux Kings en raison d’une blessure, peut-être que le candidat au titre de défenseur de l’année n’est pas encore totalement remis mais Ben Simmons ne souhaite pas se trouver d’excuses. « Il se passe beaucoup de choses mais c’est comme ça. Je dois rassembler mon équipe et nous devons nous remettre dans le droit chemin. »

Son coach ne l’incrimine en tout cas pas spécialement et attend une réaction collective face à Cleveland samedi. « Je pense qu’il est en bonne santé » souligne Doc Rivers. « Il doit mieux jouer, et nous devons tous mieux jouer. »