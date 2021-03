Quand Burger King offre des repas dans… NBA 2K21

Dans un passé récent, les fans américains de NBA étaient encore régulièrement « récompensés » par de la nourriture à consommer depuis leurs sièges, ou via des bons dans certains restaurants.

Les génies du marketing s’en sont donc donnés à cœur-joie en imaginant des tas de mécanismes en partenariat avec les grandes franchises américaines, pour distribuer de la nourriture, à faire pleuvoir des parts de pizzas dans toute la salle, ou récompensant chaque spectateur de réduction dans le fast-food du coin en cas de victoire, ou de grosse performance (plus de 100 points inscrits par exemple).

Un parquet rempli de marqueurs pour débloquer des cadeaux

Avec la pandémie de Covid-19, le virtuel et le réel n’en finissent plus de se rapprocher, et Burger King fera peut-être office de pionnier dans quelques années à travers cette opération qui risque de faire pas mal parler.

En partenariat avec NBA 2K, la chaîne de restauration rapide a ainsi concocté un parquet à télécharger dans le mode « MyLeague », intitulé « BK_TheMenuCourt », sur lequel différents mets sont représentés. Le principe est simple : si vous scorez depuis un marqueur représentant une portion de frites, de Nuggets ou un burger, partagez votre panier sur Twitter avec le #BKMenuCourt, et vous aurez ainsi le droit de récupérer le prix en question pour le déguster en vrai ! À noter que pour obtenir un repas complet avec des frites et un soda, il faut réussir un tir du milieu du terrain. Il fallait y penser !

L’opération ne concerne que le marché espagnol, sans doute parmi les « gamers » les moins adroits du Vieux Continent… Mais l’idée en fera réfléchir plus d’un sur les nouvelles façons de toucher sa cible d’un point de vue marketing. L’opération ne sera mise en place que ce week-end (de jeudi à dimanche) sur PS4 et PS5 via NBA 2K21.