Lauri Markkanen désormais remplaçant aux Bulls

Depuis le début de saison, peu importe son coéquipier à côté de lui dans la raquette de Chicago (Daniel Gafford, Wendell Carter Jr. ou encore Thaddeus Young), Lauri Markkanen était constamment titulaire, comme toujours depuis son arrivée en NBA il y a presque quatre ans. Comme Nikola Vucevic a débarqué dans l’Illinois la semaine passée, on pouvait imaginer l’ancien joueur d’Orlando s’installer dans la raquette avec le Finlandais. Mais Billy Donovan a décidé de garder l’expérience et les muscles de Young pour épauler le All-Star.

Lauri Markkanen est donc désormais remplaçant, et contre Golden State, ce n’était que son second match dans ce rôle après 195 rencontres. Le premier, c’était le 1e décembre 2018, mais il revenait alors d’une lourde blessure.

« Je pense au collectif, donc je comprends », explique-t-il à NBC Sports. « Comme c’est mon deuxième match sur le banc de ma carrière, le rythme est différent. Mais je vais faire mon maximum. On veut tous être titulaire et j’estime en être un, mais je vais jouer mon rôle. »

En 23 minutes contre les Warriors, l’intérieur a compilé 13 points et 6 rebonds. Il aurait bien accepté ce changement de statut d’après son coach, qui ne s’interdit pas de tenter de nouvelles combinaisons durant les parties.

« Notre équipe a changé », rappelle le coach. « On a quatre forts joueurs à l’intérieur. Et Lauri, avec son shoot, peut jouer avec les trois autres. Mais avec son expérience et son physique, Young peut évoluer avec Vucevic. »

« Sur un plan personnel, c’est décevant, mais c’est comme ça »

Ce que ce dernier confirme, n’oubliant pas de préciser qu’il a déjà joué avec Thaddeus Young en 2011/12 à Philadelphie. Les duos envisagés par Billy Donovan sont donc connus : Nikola Vucevic est avec Thaddeus Young dans le cinq majeur, Lauri Markkanen avec Daniel Theis sur le banc.

« Ça colle bien entre nous, car on a de l’expérience et on a déjà évolué ensemble donc c’est plus facile », glisse le Monténégrin. « Nos jeux s’accordent bien. Avec Markkanen parmi les remplaçants, notre banc gagne en puissance offensive. Et puis, avec Lauri, on aime chacun jouer le pick-and-pop, donc ça peut ne pas fonctionner. »

Pour les Bulls, c’est peut-être la bonne solution. En revanche, pour Lauri Markkanen, le timing n’est pas idéal. Il est en fin de contrat et il a déjà manqué beaucoup de matches à cause d’une blessure plus tôt dans la saison. Désormais remplaçant, il va perdre du temps de jeu pour se montrer et faire monter sa cote pour cet été…

« Sur un plan personnel, c’est décevant, mais c’est comme ça », conclut-il. « Le coach a ses raisons et je n’ai pas posé de questions depuis le début de la saison. J’ai confiance en Donovan. Je ne vais pas nuire à l’équipe. On en a tous marre de perdre donc on essaie de progresser. Ça n’a pas vraiment fonctionné, par conséquent, il fallait bien changer des choses. »