Daniel Theis, l’autre nouvel atout des Bulls

« Daniel est un joueur qui fait la différence. On devait le scouter quand on jouait contre Boston. Ils ont pas mal de gars là-bas, mais c’était vraiment un joueur-clé autour duquel ils articulaient leur attaque et leur défense. Il faisait beaucoup de sale boulot : prendre les fautes offensives, jouer extrêmement physique et dur. Il fallait toujours le scouter. Il va beaucoup nous aider ».

Comme avec Nikola Vucevic, Zach LaVine a été dithyrambique au sujet de Daniel Theis, arrivé en provenance de Boston juste avant la « trade deadline ». L’Allemand n’a retrouvé sa nouvelle équipe qu’après la rencontre perdue par Chicago à San Antonio, un match à l’issue duquel le staff des Bulls a noté à quel point sa nouvelle recrue allait être précieuse.

« La chose sur laquelle nous devons nous concentrer est notre défense », a estimé Billy Donovan. « Je pense que nous n’avons pas eu assez de présence près du cercle pendant une bonne partie du match. Ça a commencé par notre défense haute. Notre pression sur le ballon et sur la défense du pick-and-roll doivent être bien meilleures. Je pense que le ballon est allé là où il voulait aller. Et quand il est descendu dans la peinture, nous n’avions pas assez de présence près du cercle pour contester ».

La parole est à la défense

Autant de points sur lequel Daniel Theis pourrait être précieux, comme il l’a annoncé lors de sa première visioconférence en tant que nouveau pivot des Bulls.

« Ma façon de jouer, c’est d’être physique », a-t-il lancé. « C’était aussi mon rôle avec les Celtics : être un point d’ancrage défensif, être vocal, y mettre tout mon corps, protéger le cercle, protéger la peinture, être là pour mes coéquipiers. Chaque fois que je suis sur le terrain, j’apporte de l’énergie et j’essaie d’aider l’équipe à s’améliorer ».

Plutôt bon finisseur et capable de scorer derrière l’arc, Daniel Theis va donc se concentrer davantage sur la défense, au moins au départ, pour aider Chicago à basculer du bon côté, parmi les meilleures défenses de la ligue, l’équipe étant actuellement 15e à l’évaluation défensive.

« Les gens ont tendance à parler davantage de l’attaque, qui est très importante, surtout aujourd’hui en NBA. Mais on doit s’assurer de bien appréhender les deux en même temps et de bien faire les choses. Il y aura des matchs où nous aurons des difficultés offensives, et une bonne défense nous donnera une chance. Une fois que nous serons en playoffs, la défense sera très, très importante », a pour sa part rappelé Nikola Vucevic, qui se voit donc déjà en « postseason » avec sa nouvelle formation.