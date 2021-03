Chicago s’est signalé comme l’une des équipes les plus actives le soir de la « trade deadline » en recrutant cinq joueurs : Daniel Theis, Javonte Green, Troy Brown, Al-Farouq Aminu et surtout Nikola Vucevic. Ce dernier va désormais incarner une nouvelle arme offensive de choix pour Chicago aux côtés de Zach LaVine qui se réjouit rien qu’à l’idée de pouvoir combiner avec un tel joueur.

« J’ai toujours voulu jouer avec un poste 5 dominant », a-t-il déclaré. « C’est clair que nous allons devoir trouver une cohésion, mais avec un gars comme lui qui est si talentueux offensivement, dominateur au poste, à mi-distance, qui facilite le jeu, qui peut tirer à 3-points… Je pense qu’une combinaison de nous deux sur les pick-and-roll et pick-and-pop, ça va être spécial ».

De nouvelles perspectives à explorer en attaque

Plutôt entouré de « role players » jusqu’à présent, Zach LaVine va cette fois bénéficier de l’apport d’un vrai « franchise player », ce qui ouvre bon nombre de perspectives pour lui et l’équipe en attaque.

« La principale chose que j’ai pu analyser, c’est qu’il va être beaucoup plus difficile pour nos adversaires de faire des prise à deux », a-t-il ajouté. « Ça va être super. Ça fait un « mismatch » très facilement et ça pousse la défense à prendre une décision ».

Dixièmes à 29 matchs de la fin (19v-24d), les Bulls sont toujours en position de participer au « play-in » mais l’équipe vise plus haut désormais, et une place dans le Top 6 pour s’éviter un barrage. L’arrivée de Nikola Vucevic ne fait que donner plus d’ambition à Zach LaVine sur cette fin de saison régulière.

« Je suis extrêmement excité, je suis heureux, et prêt à faire ces 29 prochains matchs pour voir où nous allons terminer. Les dirigeants sont prêts à gagner et ils feront tout ce qu’il faut pour rendre cette franchise meilleure et la remettre là où elle devrait être. C’est ce que j’ai retenu de ces échanges », a-t-il poursuivi. « C’est important parce que je veux gagner. C’est tout ce dont j’ai parlé ces deux dernières années. Et je pense que ça nous met sur la bonne voie pour pouvoir remporter quelques victoires ».

La grande première de ce nouveau « one-two punch », aperçu au dernier All-Star Game, est prévue ce soir à San Antonio.