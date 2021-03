Pour sa première avec les Celtics, Evan Fournier vit une soirée cauchemar

Si Boston doit évoluer sans Jaylen Brown pour cette rencontre, la franchise du Massachusetts peut compter sur les débuts d’Evan Fournier en tant que Celtic, comme sur le retour de son public, avec une jauge limitée à 2 500 personnes.

Et dans ce début de match équilibré, Jayson Tatum démontre toutes ses qualités offensives, avec 14 points inscrits dans la première moitié de ce premier quart temps. Que ce soit à mi-distance ou à 3-points, l’ailier All-Star fait preuve de beaucoup d’efficacité. Mais les Pelicans ripostent par l’intermédiaire de Brandon Ingram, qui atteint rapidement la barre des 10 unités, pendant que Zion Williamson est plutôt bien contenu (16-14).

Brad Stevens lance ensuite Evan Fournier dans le grand bain et, à peine entré en jeu, le Français bénéficie d’un premier système qui, malheureusement pour lui, est synonyme d’échec. Fournier et les Celtics voient d’ailleurs leurs adversaires prendre de l’avance grâce à Josh Hart, qui épaule parfaitement Brandon Ingram en inscrivant déjà 10 points en sortie de banc (32-27).

Match compliqué pour Evan Fournier

À l’aide d’une bonne alternance entre jeu intérieur et extérieur, New Orleans continue sur sa lancée dans le second quart-temps. Si Zion Williamson est toujours maladroit près du cercle, le rookie Kira Lewis Jr. se montre efficace avec plusieurs paniers rapides. Du côté de Boston, le nouveau venu Luke Kornet confirme sa réputation de shooteur à 3-points en enchainant les réussites derrière l’arc (42-40).

Sur un rythme soutenu, les Pelicans creusent petit à petit l’écart. À l’image d’Eric Bledsoe, Nickeil Alexander-Walker ou Kira Lewis Jr., les hommes de Stan Van Gundy continuent d’artiller derrière l’arc pour distancer les Celtics, qui ne parviennent pas à être réguliers au shoot. Evan Fournier n’a toujours pas marqué le moindre point malgré un important temps de jeu et son équipe se retrouve menée au moment de retourner aux vestiaires (64-55).

En deuxième mi-temps, Boston revient ensuite avec de bien meilleures intentions. Les pensionnaires du TD Garden sont beaucoup plus adroits, ce qui leur permet de revenir à hauteur de New Orleans à la suite d’un 13-4 infligé par Jayson Tatum, Kemba Walker et les deux Williams, Grant et Robert (68-68). Le problème des Celtics intervient lorsque les joueurs du banc refont leur apparition.

Sans Jayson Tatum, laissé au repos, les Pelicans reprennent immédiatement un avantage de 5-10 points, grâce notamment à un duo Brandon Ingram – Zion Williamson qui accélère le rythme. Avant l’entame du dernier quart-temps, la Nouvelle-Orléans mène ainsi les débats dans cette rencontre, tandis qu’Evan Fournier se montre toujours aussi maladroit offensivement (88-81).

Brandon Ingram délivre les siens

Dans les cordes, Boston tente un rapproché, sauf que Zion Williamson démontre ce pourquoi il va être l’une des superstars de demain en NBA. Pour preuve, le jeune intérieur All-Star martyrise la raquette celte avec des pénétrations pleines de puissance, en plus de posséder également l’intelligence de jeu suffisante pour impliquer ses coéquipiers quand la défense adverse se resserre, avec deux voire trois défenseurs sur lui (99-84).

On pense même que le match est plié quand Eric Bledsoe donne 16 points d’avance aux Pelicans, à 4 minutes de la fin, grâce à une nouvelle réussite à 3-points. Sauf que les Celtics font preuve d’une grosse force de caractère. Bien aidés par des Pels qui ne maitrisent plus grand chose, les C’s réussissent un 13-0 qui les ramène à une petite possession de leurs visiteurs, à 50 secondes de la fin (110-107).

La balle revient, dès lors, dans les mains de Brandon Ingram. Moment choisi par l’ancien Laker pour délivrer sa franchise en gagnant son duel à mi-distance face à Jayson Tatum. À +5, la Nouvelle-Orléans gère ensuite plus tranquillement les derniers instants de cette rencontre, pour finalement décrocher une deuxième victoire consécutive (115-109).

Avec 0 point, à 0/10 aux tirs, Evan Fournier est quant à lui complètement passé à côté de son sujet, pour sa première apparition sous le maillot de Boston.