Aaron Gordon parti, Chuma Okeke saisit sa chance

Drafté en 16e position en 2019, Chuma Okeke semble enfin lancer officiellement sa carrière en NBA, à 22 ans.

Encore considéré comme un rookie, puisqu’il a passé l’intégralité de l’exercice 2019/20 en G-League, pour se remettre de sa rupture des ligaments croisés contractée lors de la March Madness 2019 avec l’université d’Auburn, le jeune ailier-fort profite de l’opération reconstruction enclenchée par le Magic, depuis la « trade deadline ».

Orlando ayant choisi de se séparer de Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon la semaine dernière, pour faire de la place à ses jeunes et entamer un nouveau cycle, Chuma Okeke reste depuis sur deux sorties intéressantes avec la franchise floridienne : 22 points, 6 rebonds et 4 passes face aux Blazers (à 9/15 aux tirs et 4/6 à 3-points), puis 14 points, 6 rebonds et 3 passes chez les Lakers (à 5/11 aux tirs et 3/6 à 3-points).

Avec déjà de l’impact face aux Suns (17 points, à 6/6 aux tirs et 4/4 à 3-points !), pour le dernier match du trio Fournier/Gordon/Vucevic en Floride, le « rookie » du Magic confirme donc soir après soir ses belles dispositions du moment, tout en ne manquant pas de remercier ses coéquipiers.

« J’ai la sensation de me sentir vraiment à l’aise, mais je prends simplement les tirs que [la défense] me donne », reconnaissait le principal intéressé dans les colonnes de AL.com. « Mes coéquipiers font du bon boulot en pénétrant dans la raquette, en attirant la défense puis en ressortant le ballon. Ensuite, je n’ai plus qu’à réussir mon shoot. »

Élément-clé du futur du Magic ?

Capable d’évoluer au poste 4 mais également au poste 3 par séquences, Chuma Okeke devrait essentiellement être utilisé en tant qu’ailier-fort par son coach, jusqu’à la fin de cette saison. Autrement dit à une position plus naturelle pour lui et qu’il affectionne tout particulièrement.

« Ce qui l’a pas mal handicapé jusqu’à présent, c’est qu’il a dû évoluer à une position à laquelle il ne s’était jamais entraîné », confie Steve Clifford. « Mais il va désormais pouvoir évoluer à celle qui lui convient le mieux. Je pense qu’il pourra jouer au poste 3 en vieillissant, mais [jouer au poste 4] lui permettra de se concentrer sur certaines choses, sur certains détails, ce qui va beaucoup l’aider. Il a parfois dû jouer à deux postes différents lors de certains matchs mais, pour un jeune joueur, c’est très difficile de le faire. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Chuma Okeke s’épanouit depuis qu’il ne se balade plus entre les postes 3 et 4. À terme, son association sur l’aile avec le convalescent Jonathan Isaac pourrait bien être essentielle dans le redressement futur d’Orlando. Notamment compte tenu de leur complémentarité, entre les qualités défensives d’Isaac ou la qualité de shoot et de déplacement d’Okeke, également prometteur en défense.

« Ce qu’il fait, c’est qu’il shoote avec une grande confiance en lui », constate Steve Clifford au sujet de la bonne passe actuelle de son rookie au shoot. « Il trouve des positions de tir ouvertes. Il est, de toute évidence, un shooteur de qualité, il s’efforce de l’être. Il est en rythme et convertit ses tirs avec régularité. »

« Régularité ». Un terme qui correspond bien à Chuma Okeke, rookie un peu plus âgé que la normale, et qui, si elle se confirme, devrait permettre au Magic de connaître une fin de saison un peu moins compliquée que prévu.