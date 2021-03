Stephen Curry tout proche d’un retour

Bonne nouvelle du côté de la baie d’Oakland puisque Steve Kerr a indiqué que Stephen Curry, blessé au coccyx depuis le 17 mars, a participé à l’intégralité de l’entraînement dimanche et s’en serait plutôt « bien sorti ».

Il ne resterait donc plus qu’à obtenir l’accord du staff médical afin de le revoir sur les terrains, peut-être face aux Bulls dès ce soir. « On vient juste de faire un peu de scrimmage et là il fait un peu de travail en plus. On veut voir comment il réagit à tout ça, puis on discutera avec le Docteur Rick Celebrini et le staff. On verra bien où ça nous mènera », a ainsi déclaré le stratège de Golden State.

L’occasion de se relancer

Son retour ne sera pas de trop puisque Golden State reste sur quatre revers de suite (9 en 12 matchs) et a retrouvé un bilan négatif sans son meneur. Sa présence change ainsi la donne pour ses coéquipiers et ses adversaires. Steve Kerr a donc hâte de « revenir à un niveau de jeu bien plus élevé et gagner des matchs ».

« Quand Stephen est sur le terrain, on a la confiance et l’assurance qui manquent quand il n’est pas là », a-t-il résumé. « Ça aide aussi notre défense. Si vous prenez les huit ou neuf derniers matchs, on a enchaîné beaucoup de choses. Que ce soit des blessures, le protocole sanitaire… »

Mais c’est le lot de tout le monde dans cette saison au cœur de la pandémie.

« Ce ne sont pas des excuses, juste des raisons, qui nous ont mis en difficulté. Mais personne ne s’en soucie. C’est comme ça. Chaque équipe doit faire face à toutes sortes d’obstacles cette année » conclut Steve Kerr.