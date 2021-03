Zach LaVine et Nikola Vucevic en quête d’automatismes rapides

Avec un effectif qui ne parvient pas à s’installer confortablement dans la conférence Est, les dirigeants de Chicago ont décidé de récupérer Nikola Vucevic dans le but d’aider leur All-Star Zach LaVine.

Malheureusement pour ces Bulls « new look », ils se sont largement inclinés face à la formation de Gregg Popovich pour leur première sortie.

Faisant preuve d’une très bonne force collective avec 6 joueurs à 14 points ou plus, les Spurs ont exposé les failles défensives de Chicago. D’après Billy Donovan, c’est sur ce point que ses hommes doivent progresser en priorité. « La chose la plus importante que nous devons corriger est notre défense. J’ai trouvé qu’on n’était pas assez présent pendant une bonne partie du match. Je pense qu’on a mal commencé. Notre pression sur le porteur de balle dans les pick&roll doit être largement meilleure. J’ai trouvé qu’ils donnaient là balle là où ils le voulaient et nous n’allions pas assez au combat sous le cercle » analyse le coach.

Des automatismes à trouver

Pas vraiment connu pour ses qualités de stoppeur défensif, Nikola Vucevic ne règlera pas les problèmes de ce côté du parquet. Et en attaque, il doit trouver des automatismes dans un schéma très différent de celui d’Orlando. « Offensivement c’est différent parce que j’étais habitué à jouer d’une certaine façon. Ils sont habitués à jouer d’une autre manière. Nous devons trouver un moyen d’accorder tout ça et de construire une alchimie. »

Toujours aussi efficace quand il s’agit d’attaquer à l’image de ses 21 points, l’ancien pensionnaire du Magic sait que le salut des Bulls passera par la défense.

« C’est un petit peu plus marrant d’essayer de trouver des solutions offensives mais défensivement, ça va être à nous tous d’être sur la même longueur d’onde. Je pourrais parler aux coachs et leur demander certaines choses à propos des lectures sur pick&roll, sur l’aide côté faible, des choses où je pense pouvoir être meilleur. Je sais qu’il y a du boulot sur beaucoup de points » souligne en tout cas le Monténégrin.

Zach LaVine touché à la cheville

Plus tôt ces ajustement arriveront, mieux ce sera d’autant plus que Zach LaVine évolue avec une blessure à la cheville qui l’empêche de jouer à 100%. « C’était douloureux mais je voulais jouer. Je vais aller sur terrain et essayer de faire de mon mieux. Peu importe si je suis à 50, 60 ou 70%, je vais y aller pour tout donner. »

Devant jongler avec un calendrier serré qui leur prévoit 28 matchs en 49 jours, les Bulls vont devoir cravacher pour espérer une place en playoffs. C’est pourquoi le All-Star n’a pas l’intention de se reposer.

« Je ne pense pas me reposer. Je pense que je dois être capable de contribuer de n’importe quelle manière que ce soit même si je ne suis qu’à 50, 60 ou 70%. Je pense que je peux rester efficace et aider l’équipe à gagner. Si je trouve que c’est au détriment de l’équipe et que je suis blessé, je ne jouerais pas. Mais je peux jouer avec la douleur. Aussi longtemps qu’ils me diront que c’est bon pour que je joue, j’irai sur le parquet » affirme le scoreur.

Pas question donc de se reposer pour Zach LaVine qui est impatient de développer sa complémentarité avec son pivot. « Je suis très heureux de jouer avec lui. On va très bien jouer tous les deux, ça va marcher. Je pense que nous sommes deux joueurs de très haut niveau et nous allons trouver des solutions. Je ne suis pas inquiet. »