Quand Harrison Barnes réussit « une Christian Laettner »

« J’ai lancé le ballon là où lui seul pouvait l’attraper et il a mis un tir d’enfer ». Résumée par De’Aaron Fox, l’action de la nuit n’est pas sans rappeler l’incroyable panier de l’égalisation inscrit par LeBron James sur le parquet des Wizards avec les Cavs en février 2017. Ou bien sûr le tir mythique de Christian Laettner face à Kentucky, en 1992.

Avec donc une situation critique, moins de deux secondes sur l’horloge pour marquer, pas de temps mort, et finalement un shoot de la gagne réussi depuis l’aile par Harrison Barnes qui a été célébré à sa juste valeur.

« C’était un énorme « catch-and-shoot » de la part d’Harrison », s’est réjoui Luke Walton. « Il a gardé son sang-froid. Il avait assez de temps sur l’horloge et quand le ballon lui est parvenu, il était déjà bien placé, calme et détendu. Et il a mis le tir ».

De’Aaron Fox dans le rôle du quarterback

Passeur sur l’action du match, De’Aaron Fox a aussi été décisif dans les deux dernières minutes alors que Cleveland menait 94-89, scorant deux paniers dont un 2+1 avant d’envoyer cette passe digne de Tom Brady.

« J’ai joué quarterback quand j’étais plus jeune », a-t-il plaisanté. « Je l’ai trouvé, il était ouvert, mais ça reste un tir difficile. On ne peut pas dessiner de système sur ce genre de tir ».

Harrison Barnes s’est d’ailleurs contenté de lever le doigt en l’air puis de claquer furtivement le fessier de Collin Sexton avant de disparaître sous ses coéquipiers venus le porter en triomphe.

« C’était une super passe de Fox. Il a mis le ballon à l’endroit parfait pour que je puisse me retourner et avoir une chance de shooter. Sur cette action, c’était vraiment à lui de faire le bon choix, en fonction des options qui se présentaient. C’est tombé sur moi, et par chance, c’est tombé dedans », a-t-il déclaré. « En tant que droitier, c’était important que je suis puisse me retourner vers ma gauche. J’ai pu voir une brèche, et lorsque le ballon a quitté ma main, j’ai senti que ça allait bien se passer ».

Plus que ce panier incroyable, Harrison Barnes a eu le sentiment de marquer un tournant dans la saison des Kings qui ont donc accueilli Delon Wright, Terence Davis, Moe Harkless et Chris Silva avec une quatrième victoire.

« De pouvoir célébrer ça avec mes coéquipiers, avec cette joie collective, ça montre où on en est en tant qu’équipe. Tout le monde est excité, pas seulement d’enchaîner les victoires, mais parce qu’on a le sentiment qu’on construit quelque chose. C’est le plus important pour la suite, continuer à construire », a-t-il conclu.