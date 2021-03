Fracture du pied pour Mitchell Robinson

Opéré d’une fracture de la main droite en février dernier, Mitchell Robinson avait au final manqué quinze matches avant de pouvoir revenir sur les parquets. Mais après seulement quatre rencontres, il va devoir retrouver sa place à l’infirmerie, qui est sans doute encore chaude.

Le pivot des Knicks s’est en effet blessé au pied droit, sur une action défensive en premier quart-temps contre les Bucks. Les images montrent bien que sa cheville n’a pas tourné et la franchise a confirmé une fracture du pied.

Il passera des examens ce dimanche, quand les Knicks, qui ont gagné à Milwaukee, seront de retour à New York.

« On déteste voir ça. On a de la peine pour lui car il a tellement travaillé », commente Tom Thibodeau pour le New York Post. « C’est dur, ça me touche », a ajouté R.J. Barrett. « Il a bossé pour revenir et le voir à nouveau au sol, blessé, ça fait mal au cœur. »

Mitchell Robinson va donc encore être absent pendant quelque temps et heureusement pour Tom Thibodeau, Nerlens Noel s’est affirmé comme un joker très intéressant lors de sa première rééducation. On surveillera désormais la réaction des dirigeants. Ils sont intéressés par Andre Drummond, et peut-être qu’ils vont se positionner sur Gorgui Dieng.