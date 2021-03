Noel au balcon

Depuis maintenant un peu plus de deux semaines, les Knicks doivent faire sans Mitchell Robinson, qui s’est fracturé la main droite et sera absent pendant quatre à six semaines.

Cette mauvaise nouvelle n’a pas eu d’impact négatif puisque les Knicks restent sur six victoires en huit matches depuis ce coup du sort. Notamment parce que Nerlens Noel a parfaitement pris la suite de son coéquipier dans le cinq majeur.

La preuve encore face aux Pistons, où l’ancien des Sixers a compilé 8 points à 4/5 au shoot, 11 rebonds, 3 contres et 3 passes. Sans doute le meilleur match, le plus complet, de sa saison.

« Je protège le cercle par tous les moyens nécessaires », annonce-t-il au New York Post. « Si vous voulez essayer, venez voir de plus près. J’essaie de jouer à un niveau élevé dans ce domaine, de faire tout mon possible pour changer les matches. J’ai pris cette place de titulaire et j’ai insisté sur le fait d’être un pilier défensivement. Je pense être à un excellent niveau. »



Les Knicks auraient eu un œil sur Andre Drummond…

Depuis qu’il est titulaire, soit huit matches de suite, Noel tourne à 8 points à 70 % de réussite au shoot, 7.3 rebonds et 2.1 contres de moyenne en 30 minutes. Des prestations qui s’inscrivent dans la lignée de celles de Robinson avant sa blessure (8.4 points, 8.4 rebonds, 1.5 contre par match) mais qui n’empêchent pas les rumeurs autour des Knicks.

Ces derniers jours, le New York Post annonçait que les dirigeants avaient un œil sur Andre Drummond, qui est sur le départ à Cleveland. On rappelle également que DeMarcus Cousins est désormais libre après avoir été coupé par les Rockets. Les Knicks pourraient donc être tentés de se renforcer à l’intérieur, mais les récentes prestations de Noel peuvent aussi les en dissuader.

« C’est une question pour Leon Rose (le président de la franchise) », avait glissé Tom Thibodeau avant la victoire contre Detroit. « On a ce qu’il faut dans ce groupe, donc on trouvera une solution. On a des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes, pour s’occuper du rebond notamment. Tout le monde peut apporter dans ce domaine. »

Le coach de New York l’a de nouveau montré dimanche soir, en plaçant Obi Toppin au poste d’ailier-fort et Julius Randle à celui de pivot. Sans oublier qu’il peut aussi compter sur Taj Gibson, même si le vétéran est actuellement blessé à la cheville.