Le MVP de la nuit : Zion Williamson, « c’est le Shaq avec les qualités d’un meneur de jeu »

On en parle moins qu’un Luka Doncic, mais Zion Williamson bat aussi des records de précocité et cette nuit encore, il a affolé ses statisticiens de la NBA. Bien sûr, cela relève de l’anecdote, mais voici quelques chiffres.

Auteur de 38 points face à Dallas, c’est son 11e match à 30 points et plus avec au moins 60% aux tirs, et c’est mieux que LeBron James pour les joueurs de moins de 21 ans. Il est aussi le premier joueur, tous âges confondus, depuis le Shaq à signer quatre matches de suite avec au moins 25 points et 65% aux tirs. Et il est le premier joueur des Pelicans depuis Anthony Davis à signer deux matches de suite avec au moins 35 points, 5 rebonds et 5 passes.

« Une force peu commune »

Bref, ce que réalise Williamson est exceptionnel, et c’est peut-être Rick Carlisle qui en parle le mieux. « C’est une force peu commune et évidemment un très grand joueur » a réagi le coach de Dallas après la défaite des siens. « Il faudra qu’on fasse un peu mieux la prochaine fois, mais il fait ça contre tout le monde. On a réalisé des bonnes défenses contre lui, mais c’est un animal. C’est un défi énorme pour les défenses et les arbitres. Il crée le contact partout. C’est une force de la nature comme Shaquille O’Neal mais avec les qualités d’un meneur de jeu. »

Cette nuit, Zion Williamson noircit la feuille avec ses 38 points, 6 passes et 5 rebonds, mais on retiendra ses trois dernières minutes. Il permet aux Pelicans de prendre l’avantage en participant aux 14 derniers points de son équipe ! Il termine le dernier quart-temps avec 13 points et 3 passes pour arracher la victoire.

« Je voulais réaliser la meilleure action possible pour nous aider à gagner » explique-t-il. « Parfois, il faut savoir quand shooter ou pas. Quand il faut faire la passe ou pas. Je veux simplement gagner, c’est aussi simple que ça. »

Le nouveau « Baby TGV »

« Très altruiste » pour Nickeil Alexander-Walker, Zion Williamson s’est imposé comme un patron dans le « money time ». Et il n’a pas encore 21 ans…

« Sa capacité à reconnaître les angles tout autour du cercle est vraiment magnifique » analyse Brandon Ingram. « C’est magnifique de voir quelqu’un d’aussi efficace, et qui l’est malgré les fautes sur lui. »

À propos de fautes, Rick Carlisle vante le courage de ses joueurs à se placer devant lui, et il le compare à un TGV, ou plutôt un Amtrak comme on dit aux États-Unis. « Il faut beaucoup de courage pour rester devant lui car il arrive vraiment vite. Quand il arrive, ce n’est pas uniquement un Amtrak. C’est un Acela. C’est le premier train sans arrêt. Il ne s’arrête pas à Westport, il va directement au cœur de New York. C’est différent du reste. »