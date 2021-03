Avec Evan Fournier, Brad Stevens attend un coup de boost offensif

Pour la première fois dans l’histoire des Celtics, un joueur va porter le numéro 94 la nuit prochaine, sur le parquet du Thunder. C’est là-bas qu’Evan Fournier est attendu pour ses débuts avec sa nouvelle équipe. Contrairement à Mo Wagner, le Français n’a pas participé à la victoire de Boston cette nuit à Milwaukee, en raison de la traditionnelle visite médicale.

Toute la question est de savoir le rôle qui sera le sien. Une utilisation comparable à Gordon Hayward l’année dernière ? Ou bien en tant que joker offensif pour dynamiser le banc des Verts ?

« Il aura un temps de jeu important, pose d’emblée Brad Stevens. On va évidemment s’appuyer sur ses qualités. C’est assez évident pour moi que des points venus du banc, que ce soit lui qui sorte du banc ou d’autres, sont une nécessité. Donc ça va être très positif, nous sommes très heureux qu’il nous rejoigne. »

Même si le statut du joueur n’est pas encore arrêté, le coach semble plutôt pencher en faveur d’une reconversion de Fournier en 6e homme des Celtics. Et ainsi maintenir le spécialiste défensif maison, Marcus Smart, dans le cinq de départ, seul titulaire actuel susceptible d’être replacé sur le banc.

Une « second unit » qui a dans tous les cas de véritables besoins offensifs car le banc celte est l’un des moins productifs de la ligue.

Une chose est sûre, Fournier devrait être lancé dans le grand bain sans période de transition. « On va l’envoyer et lui demander d’apprendre sur le tas. Il a 28 ans, il joue dans la ligue depuis un moment. Il va regarder nos systèmes, tout comme Mo (Wagner) et Luke (Kornet). Ils seront capables d’assimiler beaucoup de choses assez rapidement. Lorsqu’ils seront en jeu, on essaiera de garder des systèmes de base, qu’on étoffera au fil du temps. »