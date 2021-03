Les Warriors lâchent prise

Il n’y a rien de plus logique de commencer à perdre quelques matches quand votre meilleur joueur se blesse, et il suffit d’ailleurs d’en parler aux Lakers avec LeBron James…

Sauf que maintenant du côté des Warriors, l’heure n’est plus à se plaindre des défaites mais de la manière avec laquelle la franchise de la Baie les concède. Lors de la cuisante défaite face aux Clippers qui s’était soldée par un écart final de 31 points, Stephen Curry soulignait déjà le manque de combativité de son équipe.

Quasiment 10 jours plus tard, le discours n’a pas changé dans les rangs de Golden State. « Quand tu te fais autant de fois malmené de la sorte, tout le monde doit se regarder dans une glace » souligne Kevon Looney après la nouvelle défaite face aux Hawks.

Une défense aux abonnés absents

Avec 65% de réussite à la mi-temps et un écart de 24 points en leur faveur, les Hawks se sont baladés face à de piètres Warriors avant de rentrer au vestiaire. Et comme il y a 10 jours, Stephen Curry a pris la parole pour galvaniser ses troupes, sans succès.

Déjà contre les Kings au dernier match, la défense des Warriors n’avait jamais été en mesure d’endiguer les vagues offensives qui s’abattaient sur elle. De ce fait en trois quarts-temps, les Kings avaient inscrit 60% de leurs tirs. Cette efficacité leur avait permis de l’emporter facilement sur le score de 141-119. Sur cette soirée, la défense des Warriors avait concédé son plus grand nombre de points sur la saison.

Pour Steve Kerr, le seul moyen de retrouver le chemin de la victoire est de se remobiliser collectivement afin de proposer un peu plus de résistance à leurs adversaires. « Nous allons devoir remonter la pente et le seul moyen de le faire est de se battre. Ils doivent avoir un petit peu plus confiance collectivement car ils vont devoir se battre ensemble pour sortir de cette mauvaise dynamique. Mais je suis confiant sur le fait que ça arrivera. »

Un Steph Curry plus vocal

Il faut dire que l’absence de Steph Curry n’arrange rien à la situation. Avec lui, les Warriors remportent 54% de leurs matchs alors qu’ils en ont gagné que 1 sur 7 sans lui…

Pas du genre à élever la voix habituellement, Curry adopte un rôle de mentor cette année auprès des jeunes joueurs comme avec Nico Mannion, mais aussi pour remobiliser le groupe. « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans cette saison et il parle davantage que par le passé. C’est bien de l’entendre car il nous apaise quand on est sur le terrain. » remarque Looney.

Mais son retour n’est pas avant la semaine prochaine, c’est pourquoi les joueurs disponibles doivent trouver des solutions. Pour Andrew Wiggins, il y a le talent nécessaire. « Nous devons trouver un moyen par nous-mêmes pour gagner des matchs. L’absence de Steph nous fait du mal et peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas le remplacer, mais nous avons assez de talent dans cette équipe pour gagner ou au moins se battre. » analyse l’ancien de Minnesota.

Bénéficiant de deux jours de repos, les Warriors peuvent se remobiliser afin de rebondir face à Chicago lundi.