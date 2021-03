De’Aaron Fox (44 points) s’amuse face à des Warriors déplumés

Avec son cinq à géométrie (très) variable, sans Stephen Curry mais aussi Draymond Green, Golden State se repose d’abord sur Andrew Wiggins. L’ailier démarre fort en premier quart avec 15 points, 4 rebonds et 3 passes. En face, Tyrese Haliburton n’est pas mal non plus et il permet à Sacramento de prendre le meilleur départ.

Mais les Warriors s’accrochent avec Jordan Poole et Nico Mannion qui impulsent un 18-5 et Golden State prend le contrôle mais Tyrese Haliburton rentre son 3e puis son 4e tir à 3-points. Avec ses 14 points à 5/6 aux tirs dont 4/4 de loin, le rookie permet à Sacramento de recoller à -2 (37-35).

Discret avec 5 points en premier quart, De’Aaron Fox commence à se mettre en action en deuxième quart-temps. Il frappe à 3-points une première fois, puis s’infiltre pour un layup puis en remet dans la foulée une couche de loin. Sacramento reprend la main et confirme même avec son meneur sur le banc. Ce dernier a tout de même déjà inscrit la bagatelle de 20 points après un ultime tir en cloche. Les Kings mènent de +11 (72-61).

De’Aaron Fox intenable

Ça continue à sourire pour les Kings au retour des vestiaires. Buddy Hield réussit un tir derrière l’arc et Richaun Holmes s’impose pour un dunk, et un panier gag qui rentre, malgré un arrachage de bras dans les règles ! Juan Toscano-Anderson essaie bien de limiter la casse mais les Warriors sont bien trop permissifs défensivement, à l’image d’un dunk en coup de hache de Chimezie Metu.

Les Kings remportent le troisième quart et ils sont alors à 61% de réussite aux tirs, dont 50% à 3-points. De’Aron Fox en est personnellement à 30 points et Tyrese Haliburton ajoute quant à lui une action à 4-points après un joli numéro de dribble. Sacramento pointe désormais à +20 (106-86).

Jordan Poole commence fort avec un 3-points puis la réponse du berger à la bergère, avec son 3-points plus la faute aussi. Golden State revient à -12 mais De’Aaron Fox veille au grain. Il plante deux tirs lointains coup sur coup et quand Tyrese Haliburton envoie Richaun Holmes au alley oop, Sacramento a refait l’écart.

De’Aaron Fox ajoute un dernier layup, main droite, pour établir son nouveau record personnel à 44 points (plus 7 passes). Sacramento ne sera plus rejoint (141-119). Richaun Holmes (25 points, 11 rebonds) et Tyrese Haliburton (21 points) ont également été très bons, tout comme Kyle Guy (17 points, 6 rebonds, 4 passes) en sortie de banc.