Les Celtics récupèrent Evan Fournier avec une vision à long terme

À l’instar des Bulls, du Magic, des Nuggets et du Heat, les Celtics ont été les principaux acteurs de cette « trade deadline » 2021. En l’espace de quelques heures, la franchise du Massachusetts s’est ainsi séparée de Jeff Teague, Daniel Theis, Javonte Green et deux seconds tours de Draft, tout en récupérant Moritz Wagner, Luke Kornet et surtout Evan Fournier en contrepartie.

Evan Fournier, assurément la principale recrue de Boston lors de cette « trade deadline ». En fin de contrat l’été prochain, le Français rejoint pour son plus grand bonheur une équipe habituée à jouer les premiers rôles à l’Est, depuis plusieurs années maintenant. Vraisemblablement utilisé dans un rôle de joker en sortie de banc, l’ancien joueur du Magic tentera de dynamiser l’attaque celte grâce à sa palette offensive complète.

Interrogé à propos de cette acquisition en début d’après-midi, Danny Ainge se réjouit logiquement d’avoir pu récupérer le Français (19.7 points, 2.9 rebonds et 3.7 passes de moyenne cette saison) contre Jeff Teague et deux seconds tours de Draft. Un joueur qu’il n’entend d’ailleurs pas lâcher de sitôt.

« C’était une opportunité unique pour nous », lance le GM des Celtics, lors d’une visioconférence. « Pouvoir obtenir un joueur de son calibre, qui mesure deux mètres, bon shooteur, bon créateur, bon manieur de ballon, bon passeur et très régulier… Nous sommes enthousiastes à l’idée de l’incorporer à notre équipe. Donc je pense que nous avons bien utilisé notre « ‘trade exception ». Mais nous n’avons pas récupéré Evan avec l’idée de l’avoir parmi nous uniquement pour cette saison. L’idée est qu’il soit potentiellement ici pendant longtemps, comme pour tous les joueurs que nous recrutons. »

Élément déclencheur du réveil des Celtics ?

Auteur du meilleur exercice de sa carrière à 29 ans, Evan Fournier aura également pour mission de réveiller Boston, une franchise à la peine jusqu’à présent. Actuellement 8e de la conférence Est (21v-23d), les hommes de Brad Stevens déçoivent particulièrement cette saison, malgré un effectif qui regorge de joueurs de talent.

« C’est une équipe que j’ai assemblé de toutes pièces, donc j’en suis responsable », reconnaît Danny Ainge au sujet des difficultés de son équipe. « Je veux que nos joueurs ressentent de l’espoir, pareil pour notre coach. J’ai ressenti dernièrement une certaine forme de découragement dans l’équipe. Et c’est l’une des raisons pour laquelle nous avons bougé des choses, plutôt que de rester dans l’attente. »

Le GM des Celtics espère aussi, et surtout, que ses troupes sauront rectifier le tir pour de bon, à une trentaine de rencontres de la fin de cette saison régulière. Notamment sur le plan défensif, secteur de jeu où le bât blesse particulièrement du côté du Massachusetts.

« Notre intensité défensive a été la base de cette équipe au fil des années, et ça n’a pas été le cas cette saison. Notre défense a été médiocre. […] J’ai vu beaucoup de bonnes choses au cours de plusieurs matchs, mais il y a pourtant eu des moments où nous avons été catastrophiques et bien en deçà de ce que nous sommes capables de faire ».

Robert Williams III davantage responsabilisé

En dehors de l’arrivée d’Evan Fournier, Boston s’est permis un autre transfert, un poil plus surprenant. Juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, la franchise celte a ainsi échangé Daniel Theis, membre important de la rotation de Boston depuis 2017, contre Moritz Wagner et Luke Kornet. Plus anecdotique, le jeune Javonte Greena également quitté « Bean Town » lors de cette transaction.

Une décision motivée par l’émergence de Robert Williams III dans la raquette des Celtics. L’intérieur de 23 ans a effectivement pris une autre dimension en mars, avec 10.7 points, 8.1 rebonds et 2.8 contres de moyenne (à 76% aux tirs !). Et pour lui faire de la place, il fallait se séparer de Daniel Theis, en fin de contrat cet été.

« [Robert Williams] a été notre meilleur défenseur à l’intérieur jusqu’à présent. Tout le monde le sait. Il a beaucoup progressé et nous pensons que son potentiel est encore bien plus élevé. Donc il va avoir un plus grand rôle à partir de maintenant », annonce ainsi Danny Ainge.

Dans cette conférence de presse organisée à distance, le GM de Boston en a aussi profité pour évoquer le marché des « free agents », renforcé depuis peu par les présences d’Andre Drummond et LaMarcus Aldridge.

« Nous garderons évidemment un œil dessus, mais il est difficile de dire que nous y ferons quelque chose », confie-t-il à propos d’une éventuelle activité de sa franchise sur ce marché.

Et pour être tout à fait complet, Danny Ainge a précisé pour finir qu’Evan Fournier ne serait pas disponible dès la nuit prochaine, pour le déplacement des Celtics chez les Bucks, contrairement à Moritz Wagner et Luke Kornet.