Trade deadline : le résumé complet de tous les transferts

Grosse « trade deadline » avec beaucoup de mouvements en NBA. Seules sept équipes (Brooklyn, Indiana, LA Lakers, Memphis Milwaukee, Minnesota et Phoenix) n’ont ainsi effectué aucun changement dans leur effectif hier.

Chamboule-tout à Orlando

C’est Orlando qui a surtout animé la journée, puisque son noyau dur était en vente. C’est d’abord Nikola Vucevic qui a rejoint Chicago, avant qu’Evan Fournier ne prenne la direction de Boston et qu’Aaron Gordon ne file à Denver. En une heure, la franchise floridienne avait fait son grand ménage, et entamé sa reconstruction.

En échange, elle a obtenu quelques joueurs qui devraient s’inscrire dans le plan de relance (Wendell Carter Jr, Gary Harris, RJ Hampton) et d’autres (Otto Porter Jr, Jeff Teague) qui pourraient vite partir.

Mais le club floridien a surtout obtenu des tours de Draft : deux premiers tours venu de Chicago (2021 protégé Top 4 et 2023), un premier tour de Denver (2025 protégé Top 5) ainsi que deux seconds tours de Boston. Si les Celtics n’ont pas eu besoin d’un premier tour de Draft pour récupérer Evan Fournier, c’est que ce dernier est free agent en fin de saison, alors que Nikola Vucevic est sous contrat jusqu’en 2023, et Aaron Gordon jusqu’en 2022.

Chicago, prime à l’expérience

On se demandait si les Bulls allaient être « vendeurs » lors de cette trade deadline, et ils ont en fait été « acheteurs ». Exit ainsi les décevants Wendell Carter Jr, Ottor Porter Jr. et Daniel Gafford, Arturas Karnisovas a apporté de l’expérience pour épauler Zach LaVine, avec un double All-Star, Nikola Vucevic, et le solide Daniel Theis.

Clairement, Chicago (19 victoires – 24 défaites) vise les playoffs cette saison. Actuellement 10e à l’Est, l’équipe va devoir finir fort mais Billy Donovan a de quoi travailler avec le duo LaVine – Vucevic.

Miami toujours en embuscade

Pat Riley et son spécialiste du salary cap, Andy Elisburg, ont encore réalisé des prouesses. Alors que l’équipe patine cette saison, ils ont finalement fait venir Victor Oladipo contre une bouchée de pain, à savoir un Avery Bradley constamment blessé, un « swap » de choix de Draft et Kelly Olynyk, qui a été remplacé dans son rôle par Nemanja Bjelica, récupéré en échange de Moe Harkless et Chris Silva, qui étaient bloqués sur le banc d’Erik Spoelstra.

Résultat : Miami dispose encore de deux places dans son effectif et de 747 000 dollars sous la luxury tax. Sachant que le salaire minimum pour recruter un vétéran sur la deuxième partie de saison est de 566 000 dollars, tout semble calculé pour que LaMarcus Aldridge arrive dans la foulée de son « buyout » chez les Spurs.

Si ça se fait, Miami aura donc transformé trois joueurs hors de sa rotation, un « swap » et Kelly Olynyk contre Nemanja Bjelica et deux All-Stars. Bien sûr, Victor Oladipo et LaMarcus Aldridge ne sont pas au niveau qui était le leur lorsqu’ils ont été étoilés, mais il sera intéressant de voir s’ils arrivent à relancer le Heat. D’autant que le club a récupéré les « Bird Rights » de l’arrière, et peut surtout désormais l’examiner sous toutes les coutures physiquement, afin de voir s’il peut totalement récupérer de sa grave blessure, et ainsi prolonger sur le long terme.

Denver en quête d’impact physique

Les Nuggets ont également animé cet après-midi des transferts puisqu’après avoir mis la main sur JaVale McGee, ils ont récupéré le voltigeur Aaron Gordon. Pour cela, ils ont lâché un premier tour de Draft, RJ Hampton et surtout Gary Harris, leur premier défenseur sur les lignes arrières.

Le problème, c’est que ce dernier, entre blessures et manque d’impact offensif, a perdu beaucoup d’influence à Denver. La perte de Jerami Grant et le vieillissement de Paul Millsap ont également affiché un manque d’impact physique chez les Nuggets, qui se ressent dans une défense qui a encore régressé cette saison…

Clairement, les dirigeants du Colorado sont allés chercher des qualités athlétiques et physiques pour mieux tenir le choc, avec la verticalité de JaVale McGee et l’explosivité d’Aaron Gordon.

Ce dernier n’est pas un défenseur du niveau de Jerami Grant, mais il est polyvalent, en étant capable de suivre les ailiers en vitesse et de tenir face aux ailiers fort en puissance. C’est ce dont avait besoin Denver pour les playoffs, face aux monstrueux ailiers (LeBron James, Kawhi Leonard…) qui ne manqueront pas de se présenter.

Boston voulait un boost offensif, Philadelphie de l’organisation

Côté français, la nouvelle de la journée a été le transfert d’Evan Fournier à Boston, qui cherchait un boost offensif pour relancer une formation moribonde. Récupéré par New York, Vincent Poirier devrait lui être coupé.

Les Sixers ont d’ailleurs mis la main sur le meneur qu’il recherchait pour organiser le jeu en sortie de banc. Même s’il est actuellement blessé, George Hill devrait ainsi faire du bien à la troupe de Doc Rivers, par son expérience, afin de soulager Ben Simmons pendant quelques minutes, Shake Milton ayant encore à faire des progrès sur la gestion.

Et sur le marché des « buyouts » ?

Quand aux joueurs qui n’ont pas pu être transférés, faute d’offres satisfaisantes, ils sont quelques-uns à avoir été purement et simplement libérés de leur contrat. C’est ainsi le cas de LaMarcus Aldridge aux Spurs, d’Andre Drummond aux Cavaliers, de Jabari Parker aux Kings ou encore de Jalen Lecque aux Pacers.

ÉQUIPE DÉPARTS ARRIVÉES ATLANTA Rajon Rondo Lou Williams

Deux seconds tours de Draft BOSTON Jeff Teague

Daniel Theis

Javonte Green

Deux seconds tours de Draft (Celtics) Evan Fournier

Moritz Wagner

Luke Kornet BROOKLYN – – CHARLOTTE ? Brad Wanamaker CHICAGO Wendell Carter Jr.

Otto Porter Jr.

Chandler Hutchison

Daniel Gafford

Luke Kornet

Premier tour de Draft 2021 (Chicago, protégé Top 4)

Premier tour de Draft 2023 Nikola Vucevic

Al-Farouq Aminu

Troy Brown Jr.

Daniel Theis

Javonte Green

1.55 million de dollars CLEVELAND JaVale McGee Isaiah Hartenstein

Deuxième tour de Draft 2023 (Nuggets, protégé Top 46)

Deuxième tour de Draft 2027 (Nuggets, non protégé) DALLAS James Johnson

Wesley Iwundu

Deuxième tour de Draft 2021 (Mavericks) JJ Redick

Nicolo Melli DENVER Isaiah Hartenstein

Gary Harris

RJ Hampton

Premier tour de Draft 2025 (Nuggets, protégé Top 5)

Deuxième tour de Draft 2023 (Nuggets, protégé Top 46)

Deuxième tour de Draft 2027 (Nuggets, non protégé) JaVale McGee

Aaron Gordon

Gary Clark DETROIT Delon Wright Cory Joseph

Deuxième tour de Draft 2024 (Lakers)

Deuxième tour de Draft 2024 (Kings) GOLDEN STATE Brad Wanamaker

Marquese Chriss Droits sur Cady Lalanne HOUSTON Victor Oladipo Avery Bradley

Kelly Olynyk

Échange des choix de Draft HOU/MIA INDIANA – – LA CLIPPERS Lou Williams

Deux seconds tours de Draft Rajon Rondo LA LAKERS – – MEMPHIS – – MIAMI Moe Harkless

Chris Silva

Avery Bradley

Kelly Olynyk

Échange des choix de Draft HOU/MIA Nemanja Bjelica

Victor Oladipo MILWAUKEE – – MINNESOTA – – NEW ORLEANS JJ Redick

Nicolo Melli James Johnson

Wesley Iwundu

Deuxième tour de Draft 2021 (Mavericks) NEW YORK Austin Rivers

Ignas Brazdeikis Terrance Ferguson

Vincent Poirier

Droits sur Emir Preldzic

Deuxième tour de Draft 2024

Deuxième tour de Draft 2024 (Heat, protégé Top 55) OKLAHOMA CITY George Hill

Terrance Ferguson Austin Rivers

Tony Bradley

Deuxième tour de Draft 2025

Deuxième tour de Draft 2026 ORLANDO Nikola Vucevic

Al-Farouq Aminu

Aaron Gordon

Gary Clark

Evan Fournier Wendell Carter Jr.

Otto Porter Jr.

Gary Harris

RJ Hampton

Jeff Teague

Premier tour de Draft 2021 (Bulls, protégé Top 4)

Premier tour de Draft 2023 (Bulls)

Premier tour de Draft 2025 (Nuggets, protégé Top 5)

Deux seconds tours de Draft (Celtics) PHILADELPHIE Deuxième tour de Draft George Hill

Ignas Brazdeikis PHOENIX – – PORTLAND Gary Trent Jr.

Rodney Hood Norman Powell SACRAMENTO Cory Joseph

Nemanja Bjelica

Deuxième tour de Draft 2024 (Lakers)

Deuxième tour de Draft 2024 (Kings)

Deuxième tour de Draft (Kings) Delon Wright

Moe Harkless

Chris Silva

Terence Davis SAN ANTONIO Droits sur Cady Lalanne Marquese Chriss TORONTO Norman Powell

Matt Thomas

Terence Davis Gary Trent Jr.

Rodney Hood

Deuxième tour de Draft (Jazz)

Deuxième tour de Draft (Kings) UTAH Deuxième tour de Draft (Jazz) Matt Thomas WASHINGTON Troy Brown Jr.

Moritz Wagner Chandler Hutchison

Daniel Gafford