Les candidats au titre se bousculent pour LaMarcus Aldridge

Comme il n’a pas été transféré lors de la « trade deadline », LaMarcus Aldridge a bien été coupé par les Spurs. L’intérieur est donc sur le marché et avec son expérience, il intéresse logiquement beaucoup de monde.

D’après Yahoo! Sports, l’ancien Blazer va discuter avec quatre franchises avant de prendre sa décision : les Lakers et les Clippers (qui sont également sur le dossier Andre Drummond), mais aussi les Nets et évidemment le Heat.

On sait que Miami est la destination qui revient le plus dès qu’il s’agit de l’avenir de LaMarcus Aldridge depuis plusieurs semaines. Mais avec les deux franchises de Los Angeles et Brooklyn qui entrent désormais dans la danse, la concurrence sera forte pour Pat Riley.

Quant à l’ancien All-Star, il aura l’embarras du choix pour aller chercher le titre qu’il n’a encore jamais gagné.