Evan Fournier : « C’est un endroit où tu joues tout le temps le titre »

Son nom a circulé du côté de Denver, Dallas et même New York, et finalement, c’est à Boston que Evan Fournier va terminer la saison, et même peut-être prolonger puisqu’il sera free agent à la fin de la saison. A l’annonce de son transfert aux Celtics, le Français a posté une vidéo d’adieu au Magic, cette franchise qu’il a rejoint à 22 ans, et qu’il quitte comme papa, avec un tout autre statut. « J’ai eu un fils ici, je me suis marié et cela signifie énormément. C’est un peu compliqué de mettre des mots là-dessus » confiait-il quelques heures avant son transfert. « J’avais seulement 22 ans lorsque j’ai été transféré ici. Je suis un homme complétement différent, un joueur complétement différent. »

Et le voilà qui quitte Orlando pour Boston, une des deux franchises les plus titrées de la NBA. Une franchise qui reste sur trois finales de conférence en quatre ans, et qui n’a manqué qu’une fois les playoffs depuis 2008 ! Pour lui, il débarque dans « une ville de fous, qui a cette culture. Cet engagement, c’est lourd. Ça me correspond, et c’est motivant« . A nos confrères de L’Equipe, il rappelle que « c’est un endroit où tu joues tout le temps le titre. Une franchise mythique, avec de grosses attentes, bien coachée, même si cette année, ils ont connu des moments difficiles. Je suis surexcité par le challenge sportif. »

Il reprend le numéro 94

C’est ce dont avait besoin Fournier : un challenge sportif dans une grande franchise. Il l’avait déjà dit plusieurs fois cet été, et encore cette saison. A 29 ans, il veut désormais jouer le titre tous les ans. Il s’est fait un nom en NBA, et il réalise actuellement sa meilleure saison en carrière. Ses qualités sont connues de tous, et quand une franchise comme Boston vient vous chercher, c’est que vous êtes une pointure.

Pour l’instant, on ne sait pas à quel poste il jouera. Sera-t-il titulaire pour reprendre le rôle de Gordon Hayward si Jayson Tatum est décalé au poste 4, ou sera-t-il le joker offensif en sortie de banc qui fait tant défaut cette saison ? Réponse dans les jours qui viennent…

Seule certitude, il a déjà annoncé qu’il reprenait le numéro 94, celui qu’il portait à Denver pour montrer son attachement au Val de Marne.