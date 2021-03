Les Nuggets essaient de rester sourds aux rumeurs de transfert

Les Nuggets ne traversent pas une période spécialement faste, mais le déplacement à Toronto n’avait pas des allures de traquenard. Les Raptors restaient sur neuf défaites de suite, avec une embrouille entre Pascal Siakam et Nick Nurse et surtout un effectif en attente de connaître son sort d’ici la « trade deadline » de ce jeudi soir.

Sauf que les Nuggets ont explosé, en encaissant 24 paniers primés et en s’inclinant 135-111. Eux aussi avaient-ils la tête ailleurs, plongée dans les rumeurs de transfert par exemple ?

« Je ne sais pas », répond Nikola Jokic au Denver Post. « Si c’est le cas chez certains, ils ne sont pas professionnels. On représente d’abord soi-même puis son équipe. Si on veut être transféré, alors on ne joue plus pour soi ou pour les Nuggets, on joue pour les 29 autres équipes. Ce n’est pas possible. Je ne vois pas ça ici. Mais pour moi, c’est n’est pas professionnel. »

On sait que le franchise a un œil sur Aaron Gordon, et donc que certains éléments peuvent se sentir sur la sellette. Néanmoins ce n’est pas une excuse non plus pour Mike Malone.

« Si on veut être une grande équipe, et c’est notre souhait, on ne peut pas faire des prestations comme celle-là », assure le coach de Denver. « Je ne crois pas à l’anxiété liée à la date-butoir pour les transferts et tout ça. Les Raptors aussi ont des joueurs qui sont dans cette situation. Et vous savez quoi ? Ils ont fait un gros match. »

Un seul joueur a voulu défendre cette thèse, ou au moins ne pas la négliger. C’est Paul Millsap, l’ancien de la maison, avec ses 15 saisons dans les jambes.

« On est des êtres humains. Les fans l’oublient, mais on est comme tout le monde, quand son travail est en jeu et qu’il faut déménager avec toute sa famille. C’est dur de vivre cela, mais ça fait partie du boulot. Personne n’aime être déplacé comme ça. »