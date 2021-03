Les Kings saluent le professionnalisme de Cory Joseph

Après San Antonio, Toronto, Indiana et Sacramento, Cory Joseph va connaître une cinquième ville NBA à Detroit. Le meneur vétéran a été échangé contre Delon Wright (son ancien coéquipier chez les Raptors) avec deux second tours de Draft car les Kings voulaient un meneur remplaçant plus jeune et plus rapide.

Mais tous les membres de l’équipe ont unanimement salué le travail du meneur canadien, un véritable exemple de professionnalisme, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors, notamment avec la presse.

« On savait qu’on avait certains jeunes joueurs et on voulait quelqu’un qui puisse vraiment ancrer certaines choses et apprendre les bonnes habitudes et apprendre ce qu’il faut pour être un vrai professionnel », explique Luke Walton. « Il a fait ça très bien chaque jour depuis qu’il est arrivé chez nous. Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai vraiment, vraiment, apprécié de coacher Cory. Son état d’esprit et son professionnalisme ont été géniaux pour notre staff et pour le groupe en général. Il était un plaisir de coach. »

Ayant pris Tyrese Haliburton sous son aile, les deux hommes faisant par exemple du covoiturage pour se rendre à l’aéroport, Cory Joseph a été transféré alors même qu’il était sur le banc des Kings, à encourager ses coéquipiers. Avec 2 points, 3 rebonds et 3 passes, l’histoire retiendra qu’il a quitté les Kings sur une victoire.

Le futur mentor de Killian Hayes

« Il m’a vraiment aidé au quotidien à devenir un meilleur joueur de basket et une meilleure personne aussi. Ça signifie beaucoup pour moi », ajoute Tyrese Haliburton. « On va rester en communication constante, même s’il n’est plus là. Il est très important pour moi, comme un grand frère. Je suis triste de le voir partir mais en fin de compte, je sais que c’est un business. On est très proche mais je suis reconnaissant d’avoir pu côtoyer Cory. »

De’Aaron Fox a également fait part de son expérience absolument positive au contact de l’ancien champion NBA avec les Spurs. Il a notamment expliqué qu’il avait fait évoluer son jeu au poste bas et appris à mieux éviter les écrans en défense grâce à « CoJo ».

« Je lui ai simplement dit qu’il avait été super pour moi, pour m’aider à continuer ma progression en tant que joueur et toutes les petites choses qu’il a faites pour moi », détaille De’Aaron Fox sur NBC Sports. « Sa présence en tant que vétéran, c’est un gars qui a gagné le titre, il a joué dans des gros matchs. Il a joué un rôle dans toutes ces équipes et il a clairement été un plus pour nous. »

Limité par des soucis au dos en début de saison, à 29 ans, Cory Joseph a encore de beaux jours devant lui. Chez les Pistons, il aura de nouveau ce rôle de mentor auprès de Killian Hayes en particulier. Il apportera en tout cas toute son expérience et sa volonté défensive, avec peut-être un peu plus de temps de jeu qu’à Sacramento, pour la jeune troupe de Dwane Casey, un entraîneur qu’il a connu du côté de Toronto également.

Son meilleur score de la saison