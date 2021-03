Brandon Ingram s’est rappelé au bon souvenir des Lakers

Depuis cet échange entre les Lakers et les Pelicans, ayant impliqué Anthony Davis, Brandon Ingram, Lonzo Ball ou encore Josh Hart à l’été 2019, les rencontres entre les deux équipes possèdent généralement une saveur particulière. « Généralement » car, la nuit dernière, ce n’était pas nécessairement le cas, puisque seuls Brandon Ingram et Josh Hart ont pris part au large succès de New Orleans sur Los Angeles.

Et Brandon Ingram, justement, a particulièrement brillé. Auteur de 36 points, à 14/21 aux tirs et 4/6 à 3-points, l’ailier a malmené toute la soirée ses défenseurs, incapables de le contenir en raison de sa palette offensive si complète. À l’arrivée, il décroche donc sa première victoire en carrière contre son ancienne équipe. Avant ce match, « B.I. » restait effectivement sur cinq défaites en autant de confrontations face aux « Purple & Gold ».

Bien sûr, les absences de LeBron James, Anthony Davis et Marc Gasol ont facilité la tâche des Pelicans. Mais il serait malhonnête de dénigrer leur performance, et notamment celle de Brandon Ingram. Car le Most Improved Player 2020 ne doit ses 36 points qu’à son talent. Quant à ses anciens coéquipiers, à savoir Kyle Kuzma, Alex Caruso ou encore Kentavious Caldwell-Pope, ils n’ont pu que constater les dégâts en défense…

« C’est toujours plaisant d’affronter et de retrouver ces gars, car nous avons en quelque sorte été draftés en même temps », confiait Brandon Ingram à l’Associated Press après la rencontre. « Nous nous affrontions tous les uns contre les autres, en essayant d’être meilleurs que l’autre. Et comme je suis un compétiteur, je voulais revenir à cette bonne époque, où nous nous défiions à l’entraînement. Donc j’ai juste essayé de prendre le dessus sur eux. »

Brandon Ingram en mode « Smooth Criminal »

« Prendre le dessus sur eux », ou plutôt les martyriser. Après s’être mis en confiance avec plusieurs passes décisives pour Steven Adams sur du jeu à deux, Brandon Ingram a ensuite lancé son festival offensif en dégainant à 3-points, puis en récitant ses gammes à mi-distance. Ses longs bras lui ont également permis de provoquer des fautes et de se frayer un chemin vers le panier, pour mieux conclure près du cercle.

En deuxième mi-temps, l’ancien pensionnaire de Duke est encore monté d’un cran en attaque, terminant le troisième quart-temps avec 17 points au compteur. Et une ribambelle de paniers à mi-distance, à 3-points ou en pénétration, tous plus difficiles et impressionnants les uns que les autres. Une véritable démonstration de la part du joueur de 23 ans, souvent comparé à Kevin Durant avec son style de jeu si agréable à observer, et qui a pour le moins séduit ses coéquipiers, pourtant peu surpris.

« C’est Brandon », avouait simplement Zion Williamson à NOLA.com. « Y a-t-il quelque chose d’autre à dire ? C’est Brandon Ingram. Il est capable de jouer de la sorte dès qu’il le souhaite. Je suis juste heureux de le voir faire ça, de le voir être agressif. C’est ce que nous attendons de lui. »

Actuellement à la 11e place de la conférence Ouest, avec quatre matchs de retard sur le Top 8 et deux et demi sur le 10e (synonyme de participation au « play-in »), les Pelicans (19-24) auront effectivement besoin de compter sur un Brandon Ingram aussi tranchant plus souvent, s’ils veulent espérer disputer les playoffs en fin de saison.