Revanchard, Brandon Ingram donne une leçon aux Lakers

Diffusée à la télévision nationale, cette affiche se retrouve malheureusement amputée de LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol ou encore Lonzo Ball. Des absences dont n’ont pourtant que faire les deux équipes, qui démarrent fort sur le plan offensif grâce à une adresse insolente, tant à 2-points qu’à 3-points.

D’un côté, les Pelicans se régalent dans la raquette californienne, à l’image d’un Steven Adams dominateur. De l’autre, les Lakers leur répondent collectivement, alternant comme il se doit entre réussites à 3-points et près du cercle (20-15). Agressifs, les joueurs de Los Angeles se reprennent ensuite, à l’aide de leurs remplaçants, en resserrant la vis en défense tout en provoquant de nombreuses fautes à l’intérieur. Sonnée, la franchise de la Nouvelle-Orléans finit par se réveiller au retour de Zion Williamson, pour mener d’une possession après un quart-temps (32-29).

Dans le deuxième acte, l’intensité retombe, les fautes s’enchaînent et le jeu se hache. Le bondissant Jaxson Hayes en profite pour se montrer et, à l’instar de son jeune intérieur, les Pelicans s’envolent. Dans le dur des deux côtés du parquet, les Lakers perdent pied progressivement (45-33). Et si les « Purple & Gold » retrouvent des couleurs en fin de quart-temps, grâce à leurs shooteurs, l’écart ne redescend pas. Il faut dire que le duo Brandon Ingram – Zion Williamson ne cesse de se frayer un chemin vers le panier. Suffisant pour que NOLA reste solidement installé aux commandes, à la pause (59-46).

Brandon Ingram règle ses comptes

Au retour des vestiaires, Brandon Ingram continue de martyriser ses défenseurs, ce qui permet aux Pelicans de reprendre leurs aises au score. Dennis Schröder et Kyle Kuzma se relaient, dès lors, pour maintenir les Lakers en vie, même si ces derniers se trouvent sur la corde raide (78-62). Le duel Ingram/Kuzma se poursuit ensuite, tandis que New Orleans, en contrôle, n’a aucun mal à conserver puis faire fructifier son avance, qui grimpe jusqu’à +30, compte tenu de la réussite insolente de ses shooteurs à 3-points. Los Angeles est littéralement K-O debout et Brandon Ingram enfonce le clou (102-76).

Dans le quatrième quart-temps, si les Lakers pensent d’abord pouvoir instiguer une remontée fantastique, les Pelicans douchent rapidement leurs espoirs avec un Zion Williamson incontrôlable dans la raquette. Sans surprise, les habituels remplaçants et joueurs du bout du banc entrent finalement en jeu, pendant que la franchise de la Nouvelle-Orléans assure tranquillement sa victoire contre cette bien triste équipe de Los Angeles (128-111). C’est la troisième défaite de rang des champions en titre, depuis la blessure de LeBron James.

Inarrêtable de bout en bout, Brandon Ingram (36 points) a joué un vilain tour à son ancienne formation, également incapable de freiner Zion Williamson (27 points, 9 rebonds, 5 passes). En face, six joueurs des Lakers ont terminé à 10 points ou plus, mais leur faiblesse en défense a eu raison de leur force de frappe collective en attaque.