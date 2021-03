JaVale McGee ne devrait pas être coupé par les Cavaliers

Depuis quelques semaines, le nom de JaVale McGee revient dans les rumeurs de transfert. Le pivot de Cleveland serait dans le viseur de plusieurs équipes qui cherchent un intérieur et Brooklyn fut même évoqué.

D’après les informations du Plain Dealer, les Cavaliers sont bien prêts à se séparer du triple champion, mais pas sans contrepartie. Pas de rupture de contrat à l’horizon : JaVale McGee sera donc transféré ou conservé.

Comme Andre Drummond est lui aussi sur le départ, perdre JaVale McGee (qui est en fin de contrat) sans rien en retour serait logiquement un mauvais calcul pour la franchise. Surtout que l’ancien des Nuggets, des Warriors ou des Lakers rend de bons services dernièrement, avec 10.3 points à 67% de réussite au shoot, 5.3 rebonds et 1.4 contre de moyenne, en seulement 16 minutes sur les huit derniers matches.

« On l’appelle ‘Champion’, car il a gagné trois bagues », raconte Collin Sexton. « Il apporte à notre équipe cette mentalité et avec son expérience, on l’écoute tous. Il aide énormément Jarrett Allen. Le perdre, ce serait très difficile et il nous manquera si c’est le cas. On a besoin de son leadership. »

JaVale McGee va-t-il rester à Cleveland pour la fin de saison ou sera-t-il échangé d’ici la « trade deadline » ? Réponse dans quelques heures, alors que le joueur aborde cette période sans pression.

« C’est compliqué d’être dans les rumeurs quand on est un jeune joueur, mais en vétéran, j’ai tellement été dans cette situation que je sais gérer », affirme-t-il. « Je joue mon jeu, je suis concentré sur ce que j’ai à faire et je ne m’occupe pas du reste. Je prends mon rôle de leader très au sérieux. »