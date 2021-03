Avec un John Wall en triple-double, les Rockets gagnent enfin !

C’était clairement un signe… C’est à la fin de la première mi-temps qu’on a senti que c’était le bon soir pour Houston. Il y a eu d’abord ce somptueux 360° de John Wall. C’est le Wall de ses années All-Star et c’est magnifique (62-57). Mais le meilleur est encore à venir avec cette prière de 18 mètres signée Danuel House Jr. De son camp, le shooteur envoie un tir arc-en-ciel qui crève le filet. À la pause, Houston mène de cinq points (65-60).

Même si Toronto est au complet, et qu’il manque Victor Oladipo et Kevin Porter Jr en face, Houston a la main sur le match, et les joueurs ont envie de se partager la balle. La recherche du joueur le plus démarqué porte ses fruits, et Christian Wood fait passer l’écart à +10 (79-69). Il ne reste plus qu’à gérer cette avance, et c’est encore Wood, pourtant serré de près par Chris Boucher, qui maintient les Raptors à distance (86-73).

Christian Wood bien servi dans le 4e quart-temps

Sauf que Fred VanVleet sort de sa boîte, et il enchaîne les 3-points. En trois minutes, les Raptors signe un 13-2, et tout est à refaire pour les Rockets (88-86).

C’est D.J. Augustin, pour sa première avec les Rockets, qui met la main sur le ballon. Dans son style habituel, il provoque, agresse, pour mieux trouver D.J. Wilson ligne de fond. Avec le « and-1 » pour l’ancien ailier des Bucks. Puis Wall a entendu le message de la veille, et il sert Wood qui fait la différence dans la peinture (99-90).

Derrière, Chris Boucher manque son 3-points, puis fait faute sur Jae’Sean Tate qui met deux lancers sur trois. Houston a repris le large (101-90) et John Wall peut récupérer son triple-double en envoyant Wood au alley-oop.

C’est son premier en cinq ans ! Le public est debout, les remplaçants aussi. Pour la première fois depuis le 3 février, les Rockets s’imposent. Un succès (117-99) qui leur permet de mettre fin à la plus longue série de défaites de l’histoire de la franchise. La 9e plus longue de l’histoire de la NBA.