Torrey Craig espère se relancer à Phoenix

Arrivé en provenance du Wisconsin dans l foulée du trade de PJ Tucker aux Bucks, Torrey Craig cherche à donner un second souffle à sa carrière après son expérience ratée dans le froid de Milwaukee. « Je ne sais pas si vous êtes déjà allés à Milwaukee mais il fait très froid » souriait-il à l’occasion de sa première conférence de presse.

Réputé avant tout comme un excellent défenseur lors de sa période aux Nuggets, l’ailier veut apporter de l’énergie dans sa propre moitié de terrain au relais d’un Mikal Bridges notamment, spécialiste en la matière.

Torrey Craig représente l’archétype du défenseur moderne avec ses longs bras et son excellente mobilité. « Dans la NBA d’aujourd’hui, les équipes ont beaucoup de joueurs entre 1m98 et 2m05 qui peuvent shooter, défendre et courir. Je pense que chaque effectif possède 4-5 voire 6 joueurs de ce profil » assure Monty Williams.

De la défense et du shoot extérieur

L’ancien Buck devra remplir ce rôle de « 3&D » très important aujourd’hui en NBA. « La chose que j’apprécie vraiment chez lui, c’est qu’il incarne parfaitement ce genre de joueurs capables de défendre partout sur le terrain, que ce soit au large ou à l’intérieur. C’est un gros défenseur qui peut s’opposer face à pas mal de joueurs et il a la capacité de rentrer des tirs. Nous n’aimions pas trop l’affronter quand il était à Denver car il défend tellement bien et il est dur à déborder » souligne ainsi son coach.

Limité à 7 minutes hier soir lors de la large victoire contre les Lakers, Torrey Craig essaye encore de bien se familiariser avec le système et les joueurs de Phoenix. « Nous avons une application où on peut apprendre les systèmes. J’essaye juste de communiquer avec les joueurs et de me fondre dans le collectif aussi vite que possible. C’est un bon groupe de gars dans le vestiaire. Il y a du leadership avec CP (Chris Paul), Book, Jae Crowder, les rookies et les vétérans. Je pense que c’est un bon mélange. Tout le monde communique, on s’entend tous bien donc vous pouvez que dire que l’alchimie est déjà établie » explique ainsi l’ailier.

« On veut qu’il soit prêt le plus vite possible. C’est un joueur très intelligent, ça va lui prendre un peu de temps pour apprendre nos systèmes mais il sait comment jouer au basket et je suis sûr qu’il apprend vite. »

Jamais impliqué pleinement dans la rotation des Bucks en raison d’une fracture du nez qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quelques semaines, Torrey Craig veut tourner la page sans aucune rancœur particulière. « C’était juste un mauvais timing. Les blessures font partie du jeu. J’ai été blessé très tôt, ça m’a éloigné des terrain durant quelques semaines et j’ai n’ai jamais été capable de revenir dans le rythme de l’équipe. »