Les Suns maîtrisent tranquillement des Lakers trop limités

Orphelins de LeBron James et Anthony Davis, les Lakers optent pour le « small-ball » mais entrent mal dans leur match, encaissant pour commencer un 10-2 en trois minutes. Portés par un duo Devin Booker – Deandre Ayton bien en jambes, les Suns imposent rapidement leur domination dans la raquette. Collectivement supérieur, Phoenix n’a ensuite aucun mal à conserver son avantage dans ce premier quart-temps, malgré l’ouverture des bancs et la belle combativité des remplaçants de Los Angeles (31-26).

Revenus à -2 d’entrée de deuxième quart-temps, les Lakers continuent de se battre avec leur « second-unit », emmenée par le trio Talen Horton-Tucker – Alex Caruso – Montrezl Harrell. Problème, ils sont incapables de freiner les Suns en attaque et se retrouvent vite dépassés par la force de frappe collective de ces derniers, guidés par le maestro Chris Paul. En contrôle, Phoenix peut, dès lors, compter sur ses titulaires pour appuyer sur l’accélérateur, avec un « run » de 10-0, et distancer davantage Los Angeles au tableau d’affichage. Suffisant pour disposer d’une avance de 15 points, à la pause (59-44).

Chris Paul continue d’écrire son histoire

Au retour des vestiaires, Dennis Schröder monte en température et ramène les Lakers à -10, avec trois paniers de rang. Mais Devin Booker et Deandre Ayton se chargent une fois de plus de repousser leurs adversaires en malmenant leurs défenseurs. Quant à Chris Paul, il en profite pour devenir le 6e joueur de l’histoire à atteindre la barre des 10 000 passes en carrière. En sortie de banc, l’inévitable Montrezl Harrell s’efforce de relancer Los Angeles, qui revient encore à -10 dans son sillage. Mais comme à chaque fois, Phoenix remet la machine en route dès que le danger se rapproche (88-76).

Dans le quatrième quart-temps, si le chrono défile, cet écart d’une dizaine de points se stabilise à l’approche du « money time ». Les deux équipes font jeu égal et les Suns ne parviennent pas à tuer la partie, laissant les Lakers de Dennis Schröder espérer. Moment choisi par Phoenix pour sortir les barbelés en défense et planter les paniers cruciaux, à 3-points notamment, par l’intermédiaire de Devin Booker et Jae Crowder. Cette fois-ci, Los Angeles ne reviendra plus, s’inclinant finalement 111 à 94.

La marche était donc trop haute pour les Lakers ce soir, malgré les bons matchs de Montrezl Harrell (23 points, 10 rebonds), Dennis Schröder (22 points) et Talen Horton-Tucker (17 points). Il faut dire qu’en face, Devin Booker (26 points, 9 rebonds, 4 passes), Deandre Ayton (26 points, 8 rebonds) et Chris Paul (11 points, 10 rebonds, 13 passes et le ballon du match) ont carburé pour permettre aux Suns de conforter leur 2e place à l’Ouest.