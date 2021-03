Blake Griffin fête son retour avec la victoire et… un dunk !

Après avoir fait le tour de la question chez les Pistons, Blake Griffin voulait partir du Michigan au point de laisser 13 millions sur la table des dirigeants au moment des négocier son « buyout ». Arrivé deux jours plus tard à Brooklyn, l’ancien joueur vedette des Clippers a attendu un peu moins de deux semaines pour fouler de nouveau les terrains.

Son temps de jeu limité pour ce duel face à Washington, Blake Griffin savoure son retour à la compétition. « C’était bon d’être juste de retour et d’avoir un peu de rythme. C’était un bon début mais il y a encore quelques domaines que je dois améliorer » s’explique-t-il avant d’enchainer sur son temps de jeu limité. « Je pense que je peux jouer plus de 15 minutes. Nous sommes intelligents, on n’a pas besoin que je joue 30 minutes maintenant. Le staff fait du très bon boulot, je suis leurs instructions quelles qu’elles soient. J’espère jouer davantage dès que possible mais je comprends que je dois les écouter et me tenir prêt quand nous avons besoin de moi. »

Intégration réussie pour lui

Pour son seul panier du match, Blake Griffin a placé un dunk… pour la première fois depuis décembre 2019 ! De quoi provoquer la joie de ses coéquipiers sur le banc.

« Je savais qu’une fois que j’allais le faire, ils allaient réagir donc j’ai essayé de ne pas regarder sur le banc. Mais j’ai jeté un petit coup d’œil et j’ai vu DeAndre les bras levés et tout le monde debout donc c’était dur de ne pas sourire dans cette situation. Ça faisait du bien de dunker une nouvelle fois et de passer à autre chose. »

Logiquement un peu rouillé pour son retour au jeu, Blake Griffin pense qu’il lui faudra quelque temps pour retrouver la forme. « Depuis le banc, vous avez une idée claire (de ce que vous voulez faire). Ce soir, je ne sais pas si j’en ai fait beaucoup parce que chaque match est différent, chaque équipe a des systèmes défensifs différents. Ça va prendre du temps pour que je me sente de mieux en mieux. J’espère avoir plus de rythme sur les cinq prochains matchs ou peu importe le temps que ça prendra. »

L’ex Clipper évoque notamment son intégration réussi au sein de ce vestiaire rempli de stars.

« Je pense que tu accélères les choses par la communication avec tes coéquipiers. À chaque temps-mort, on se dit les choses, on règle les problèmes donc je pense que ça aide mais il faut aussi regarder la vidéo, faire toutes les petites choses pour accélérer l’intégration. »

Rôle de facilitateur

Satisfaisant défensivement lors de son passage, l’ancien vainqueur du concours de dunks veut rassurer sur son apport des deux côtés du terrain. « Heureusement que je peux toujours apporter. Défensivement l’équipe avait besoin de quelque chose que je peux apporter. Nous avons beaucoup de gars qui peuvent marquer énormément de points de manière très efficace donc mon boulot est juste de faire ce dont l’équipe a besoin. »

Avec du public dans la salle, la star des Nets a également pu s’imprégner de l’ambiance du Barclays Center. « Le nombre de fans est limité mais ils ont été géniaux surtout quand ils ont réagi à mon dunk. J’essayais de rester concentré mais c’était dur. La chose la plus cool avec le public est quand il y a une action dans le match et que les fans sont connaisseurs, ils savent ce qu’il se passe et ils encouragent notre équipe. J’ai vraiment apprécié jouer devant un public connaisseur. »

Dans un rôle de 4 ou 5, Blake Griffin assure qu’il peut s’adapter à tous les dispositifs même s’il n’en a pas encore longuement discuté avec Steve Nash. « Nous avons eu quelques discussions assez brèves. Je sais qu’on peut jouer en « small ball » mais aussi avec Nic et DeAndre qui ont fait du bon boulot. C’est dur de les avoir sur le banc mais je suis à l’aise avec les deux. Je suis sûr que j’aurai des conversations avec Steve sur ce sujet. »