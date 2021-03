Blake Griffin fait une croix sur 13 millions de dollars !

Pour quitter les Pistons, et rejoindre bientôt un candidat au titre, Blake Griffin a négocié un « buyout« , et The Athletic nous apprend qu’il fait un gros sacrifice pour partir puisqu’il a fait une croix sur 13.3 millions de dollars, ce qui représente environ 17% du restant de son contrat (75 millions sur deux ans).

Griffin quitte Detroit avec un joli chèque d’environ 62 millions de dollars, et nos confrères confirment que les Nets sont en pole position pour le signer. Brooklyn a besoin d’un vrai poste 4, et plusieurs joueurs seraient favorables à sa venue. Six autres formations seraient intéressées par ses services : les Lakers, les Clippers, les Celtics, le Heat, les Warriors et les Blazers.

Avant de donner sa réponse, Griffin devra attendre 48 heures.

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 Total 642 35 49.5 33.1 69.5 2.1 6.6 8.7 4.4 2.8 0.9 2.6 0.5 21.4

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.