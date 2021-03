Réunion de crise chez les Celtics

Englués dans une saison étrange où ils sont très, très irréguliers, les Celtics venaient de perdre pour la quatrième fois en cinq matches après la rencontre face aux Kings vendredi dernier. La défaite de trop.

Les joueurs de Boston ont donc convoqué une fameuse « réunion de crise » pour tenter de sauver les meubles. Et la saison.

« On était tous assis dans le vestiaire, à réfléchir sur nous-mêmes », raconte Marcus Smart à ESPN. « On s’est demandé, chacun dans son coin, comment on voulait terminer cette saison. On a essayé de trouver des solutions, d’écouter les autres pour aider. On était tous d’accord pour dire que ce revers était très désagréable et qu’on ne voulait plus revivre cette sensation. »

« Il y a encore du temps »

Inconstants et méconnaissables parfois, les Celtics déçoivent ces dernières semaines. Néanmoins, il reste une trentaine de matches afin de se préparer pour les playoffs. Rien n’est donc encore perdu et c’était peut-être le bon moment pour mettre les choses au point.

« On ne joue pas au niveau attendu », reconnaît l’arrière de Boston. « On est jeune, on apprend, et l’important, c’est de le comprendre et d’accepter nos erreurs : individuellement et collectivement. On ne veut pas avoir de regrets quand on fera le bilan de cette saison. Il y a encore du temps, on se rapproche de la fin, mais on peut encore corriger tout ça. »

L’effet de cette petite réunion sera bien évidemment à mesurer dans le temps, mais elle a au moins permis aux Celtics d’être dans le bon sens dimanche soir, face à Orlando.

« C’est un gros tremplin pour nous », assure Jaylen Brown, auteur de dix paniers primés dans la victoire face aux Floridiens. « On était en difficulté, et là, avec un match aussi tôt qui nous sort de notre routine, gagner, ça fait du bien au moral. J’ai dit à mes coéquipiers d’oublier ce que disent les médias et les fans, et de simplement de jouer du bon basket. J’espère qu’on va continuer comme ça pour le reste de la saison. »

On devrait vite être fixé car Boston part pour un « road trip » de quatre matches avec Memphis et Oklahoma City au programme, mais surtout avec deux rencontres à Milwaukee. Parfait pour se jauger.