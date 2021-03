Grâce à un déluge de loin, Jaylen Brown et les Celtics rebondissent face au Magic

Après trois défaites consécutives, les Celtics sont repassés dans le négatif et tous les doutes qui entourent l’équipe sont réapparus. Ça se sent encore dans ce début de match où Nikola Vucevic et Evan Fournier lancent Orlando. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont les commandes côté Boston mais la bonne entrée de James Ennis III offre finalement le premier quart-temps aux visiteurs (31-27), même si l’écart est minime.

C’est brouillon des deux côtés, avec des Celtics qui multiplient les phases de un-contre-un et n’arrivent donc pas à faire de décalages. Jayson Tatum est souvent obligé de prendre des tirs compliqués mais les choses commencent à se débloquer au milieu du deuxième quart-temps. Les shooteurs du Massachusetts ont un peu plus d’espace et ils mettent dedans. Jaylen Brown, Semi Ojeleye pour Jayson Tatum se succèdent, quasiment tous sur le même spot, et le bateau du Magic commence sérieusement à tanguer…

À la mi-temps (56-48), la troupe de Brad Stevens a ainsi repris les commandes de la rencontre.

Et comme par magie, alors que le jeu de Boston était assez vilain en première mi-temps, ces quelques réussites de loin débloquent tout. La balle circule, les extérieurs attaquent les intervalles pour attirer l’aide et ressortir les ballons vers des shooteurs démarqués, et Jaylen Brown monte sévèrement en température à 3-points.

Jaylen Brown pas loin de Marcus Smart

L’arrière/ailier n’en finit plus de dynamiter Orlando de loin, et c’est toute l’équipe de Boston qui allume un Magic dépassé. L’écart atteint +23 (83-60) mais Orlando recolle un peu à la fin du troisième quart-temps (89-73).

De quoi inquiéter les fans des Celtics ? Sans doute, car leur équipe possède la plus mauvaise défense NBA en quatrième quart-temps. Evan Fournier refait d’ailleurs passer son équipe sous la dizaine de points (91-83) à moins de dix minutes de la fin du match, et les Floridiens peuvent donc viser le hold-up.

Comme un grand, Jaylen Brown se charge alors de plier la rencontre, pour atteindre les 10 tirs à 3-points réussis. Il ne réussira pas à égaler le record de son camarade Marcus Smart (11) sur un match mais peu importe. À 108-91 avec moins de quatre minutes à jouer, Steve Clifford agite le drapeau blanc et sort ses titulaires. Les remplaçants celtes peuvent gérer le « gargbage time » pour rebondir (112-96) après cette vilaine série de trois revers de suite.

Pour Boston, c’est un retour à l’équilibre (21 victoires – 21 défaites) mais ça n’efface certainement pas toutes les questions autour de ce groupe, très dépendant de sa réussite à 3-points.