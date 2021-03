Avec un Théo Maledon décisif, le Thunder inflige une 20e défaite consécutive à Houston

Le Thunder n’en finit plus de surprendre ! Encore largement handicapés sur le parquet de Houston ce dimanche, avec cette fois l’absence de leur « go-to-guy » Shai Gilgeous-Alexander en plus du trio Hill-Bazley-Horford, les hommes de Mark Daigneault ont trouvé les ressources pour infliger à Houston sa 20e défaite de suite !

Le collectif d’OKC a carburé à plein régime (7 joueurs à 9 points et plus) et de nombreux jeunes éléments se révèlent un peu plus match après match, de Luguentz Dort (23 points) à Moses Brown (13 points, 14 rebonds) en passant par Isaiah Roby (18 points, 8 rebonds), le nouveau venu Svi Mykhailiuk (15 points), sans oublier Théo Maledon (12 points), décisif en toute fin de partie.

Le Thunder mène la danse

Agressif et jouant sur un tempo élevé, OKC est récompensé de son entame de match pleine d’entrain en passant un 9-0 en fin de premier quart-temps, l’œuvre d’Isaiah Roby avec un dunk « and-one », de Svi Mykhailiuk, du tonique Moses Brown et de Justin Jackson (22-31). L’écart monte ensuite jusqu’à +13 en faveur du Thunder (29-42) qui profite du bon passage de Justin Jackson et Svi Mykhailiuk, auteurs de deux paniers de suite chacun.

Revenu de blessure, Christian Wood a également de l’énergie à revendre et s’illustre à deux reprises tandis que les deux missiles longue distance de Victor Oladipo et sa passe décisive pour le 3-points de Jae’Sean Tate permettent à Houston de refaire surface (47-54).

Le deuxième panier à 3-points réussi de la soirée de Théo Maledon ne suffit pas à calmer les Rockets, qui s’en remettent alors à John Wall pour recoller à -4 à la pause, l’ancien meneur de Washington ayant aligné 5 points et 3 passes décisives dans les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps (62-66).

Le culot de la jeunesse

Le Thunder doit presque repartir de zéro mais ne se laisse pas démonter. Les Rockets parviennent pourtant à revenir à égalité sous l’impulsion de Christian Wood qui aligne un alley-oop, trois lancers et un 3-points (70-70). Mais la jeune garde de Mark Daigneault tient bon. Aleksej Pokusevski plante deux paniers derrière l’arc avant de passer le relais à la paire Dort-Roby en fin de troisième quart-temps (85-90).

Moses Brown pose aussi énormément de problèmes à Houston au niveau de l’agressivité et du rebond, obligeant Christian Wood et DJ Wilson à employer les grands moyens pour le stopper. Kenrich Williams, d’un panier avec la planche, et Svi Mykhailiuk, de loin, apportent de précieux relais à la marque à l’approche d’une fin de match qui s’annonce tendue (94-100).

Théo Maledon « clutch » pour OKC !

Victor Oladipo maintient son équipe en vie en scorant par deux fois de loin, répondant notamment à Svi Mykhailiuk. C’est ensuite au tour de Danuel House de placer un step-back derrière l’arc pour répondre au « catch-and-shoot » à 3-points de Luguentz Dort (106-108). John Wall parvient à égaliser depuis la ligne des lancers (108-108), puis à faire passer Houston devant en allant s’imposer dans la peinture (110-109).

Théo Maledon lui répond dans la foulée par un premier puis un second panier près du cercle (111-113). À 70 secondes de la fin, John Wall rate alors un premier lancer, puis hérite du dernier ballon pour faire passer Houston devant.

En chemin vers le cercle, le meneur voit son lay-up contré par derrière par Luguentz Dort, qui se venge ainsi après avoir raté un 3-points qui aurait tué le match. À 5 secondes de la fin, Aleksej Pokusevski ne met qu’un lancer sur deux et laisse alors une dernière chance aux Rockets, manquée à nouveau par John Wall, de loin cette fois (112-114).