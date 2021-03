Moses Brown, la dernière trouvaille du Thunder

Compagnons d’aventures la saison passée avec les Blazers, mais surtout avec les Texas Legends, Jaylen Hoard et Moses Brown se sont retrouvés du côté d’Oklahoma City cette année.

Si l’ailier tricolore avait damé le pion au pivot américain pour une place dans l’effectif de Portland lors de la dernière bulle, c’est bien le grand Moses qui a pour le coup percé cette saison avec OKC.

Un coup d’éclat à Chicago

Ça s’est d’abord fait dans la bulle, de G-League cette fois, où Moses Brown a époustouflé avec des performances étourdissantes à 18 points, 14 rebonds et 2 contres de moyenne, récoltant pour le coup les honneurs du joueur de la semaine avec le Blue (grâce à une production à 20 points, 15 rebonds et 2 contres sur ladite semaine).

Invité à garder la même dynamique avec l’équipe A, celle du Thunder, Moses Brown s’exécute depuis la reprise des matchs après la coupure du All-Star Break. Après avoir tourné à un petit 3 points, 2 rebonds en moins de cinq minutes de jeu en début de saison avec le Thunder (sur 7 matchs), il apporte 11 points, 9 rebonds et quasiment 2 contres par match depuis le début du mois de mars (sur 5 matchs). Une différence notable.

« Ce qui le sépare des autres, la raison pour laquelle on est optimiste, c’est qu’il est prêt à jouer, pour ainsi dire dès le lever. C’est ce qui m’a marqué dès le début », affirme Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Il a intégré l’équipe et il se bat chaque soir. Il est encore jeune et n’a pas beaucoup d’expérience. Il a une colline à gravir. »

Face aux Bulls cette semaine, Moses Brown a montré de quel bois il pouvait se chauffer avec 20 points, 16 rebonds et 5 contres. Il a d’abord écrasé un premier dunk impressionnant de férocité et de violence avant de montrer à quel point il peut dominer la peinture, avec non pas un, ni deux, mais trois tentatives de suite au panier avant de conclure au dunk à une main, après avoir donc récupéré deux rebonds offensifs par-dessus trois adversaires.

Un grand pivot avec un bon moteur

Ce qui plaît encore plus au Thunder, c’est le moteur de son jeune pivot, à l’œuvre face à Chicago pour son meilleur match en carrière, avec un contre d’un côté du terrain et une claquette à l’autre bout après avoir réussi à rattraper l’action en cours de route. Moses Brown remettra ça plus tard, avec la même action cette fois conclue au alley-oop.

« Il court bien et vite. On pense que son moteur va lui permettre d’être un bon joueur NBA, un joueur qui peut influencer les matchs », reprend Mark Daigneault. « Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il doit s’améliorer. Mais soir après soir, il continue de nous montrer son potentiel. »

Passé de New York à UCLA, comme Lew Alcindor avant lui, Moses Brown a pour le coup suivi les pas du légendaire pivot en inscrivant 19 points et en captant 17 rebonds pour son premier match universitaire. Mais la comparaison s’est arrêtée là… pour le moment !

Le jeune pivot ne veut pas attirer l’attention sur lui. En témoigne sa réponse après le match de sa jeune carrière face à Chicago : « Je suis vraiment fier de la manière dont l’équipe a défendu en deuxième quart. »

Le dernier ajout au projet jeune du Thunder

Encore léger sur ses appuis, il se fait régulièrement bouger quand il essaie d’enchaîner ses mouvements dos au panier, ou dans la lutte aux rebonds, mais Moses Brown a d’ores et déjà montré qu’il avait de bonnes mains, avec un petit tir en crochet main gauche qu’il affectionne particulièrement. Et il a cette volonté, notamment forgée par son parcours en G-League, de faire les efforts en défense.

« Je pense simplement que c’est important de vouloir être impliqué. De vouloir aller chercher ce rebond supplémentaire, d’être le gars qui parle le plus fort en défense… Je sais que ça va aider l’équipe sur le long terme. »

Et pour le coup, ça va également aider son dossier, sur le court comme sur le long terme à OKC. Avec Shai Gilgeous-Alexander, Darius Bazley et Lu Dort déjà bien en place dans le projet jeune du Thunder, les ajouts de Moses Brown, et de son coéquipier du Blue également promu, Aleksej Pokusevski, rendent la saison d’OKC plus intéressante.

« La tendance actuelle sur le poste de pivot, c’est qu’il y en a de plus en plus qui sont à 2m05 ou 2m08. Nous-mêmes, on joue avec Roby qui fait 2m05 en pivot. Mais quand tu le mets dans la peinture avec ses 2m18, face à beaucoup de gars, il va y avoir une grosse différence de taille. »

Agile et tonique pour sa taille, Moses Brown manque encore de solidité sur ses bases, mais ses récentes performances, en G-League ou en NBA, laissent à penser que le jeune pivot (il n’a que 21 ans) a un avenir radieux.

Son meilleur match en NBA

Ses highlights en G-League