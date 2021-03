D’abord perdu, Ricky Rubio s’est retrouvé

Le dernier jour de janvier dernier, Ricky Rubio avait concédé avoir « perdu » son basket. Le meneur de jeu de Minnesota était effectivement en grande difficulté après plus d’un mois de compétition.

Puis, au fil des semaines, et surtout à partir de mi-février, l’ancien du Jazz a retrouvé des couleurs et de l’efficacité. Sur les quinze derniers matches, il est même à 40% de réussite à 3-pts.

« Depuis le début de ma carrière, je travaille mon shoot », rappelle-t-il à Twin Cities. « J’ai toujours été un peu irrégulier, mais depuis trois saisons, je connais des séries, surtout en seconde partie de saison. C’est là que je me sens bien avec mon tir. »

Plus précis, Ricky Rubio a enchaîné les sorties à plus de 10 points, ce qu’il ne faisait pas en décembre et janvier (une seule dans les 24 premiers matches !). Avant la victoire contre Phoenix jeudi soir, où il n’a pas vraiment brillé (6 points à 1/5 au shoot), il était même à 14 points et 8.8 passes de moyenne sur les cinq dernières rencontres.

« C’est le rythme », poursuit l’Espagnol. « Je trouve quand et comment shooter, dans les systèmes de l’équipe. Je sais quand je dois être agressif, surtout en tant que meneur de jeu qui organise pour tout le monde. Parfois, j’étais perdu, en ne pensant pas à mon tir ou en le prenant trop tôt ou pas en rythme. Là, je me sens en rythme, j’ai davantage confiance et j’ai retrouvé mon jeu. Je me suis retrouvé. Pour différentes raisons : des minutes régulières et une meilleure forme physique. »

Et comme par hasard, avec en plus la montée en puissance d’Anthony Edwards, remarquable depuis plusieurs semaines, Minnesota est à 50% de victoires dans cette série de six matches.

« Rubio est tellement bon qu’il n’a pas besoin de trop réfléchir, comme il le faisait avant », estime Karl-Anthony Towns. « Il est trop fort pour ça, dès qu’il touche la balle, il sait exactement ce qu’il doit faire. Il était dans une crise, où rien ne fonctionne. Il n’a pas eu de présaison, pas de training camp, il était sans rythme. Maintenant, il s’est retrouvé, il shoote très bien et tant qu’il est adroit, je vais lui passer la balle. »