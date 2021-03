LaMelo Ball, un retour à Los Angeles au goût amer

En temps normal, LaMelo Ball aurait été sollicité de toutes parts pour son retour à Los Angeles, non loin de son Chino Hills natal. Mais en ces temps de pandémie interminables, le rookie des Hornets s’en est simplement retourné dans sa chambre d’hôtel, ses proches, amis et familles restant eux aussi chez eux, chacun de son côté.

Pour ce qui est du terrain, le jeune Ball a encore fait forte impression, avec 26 points, 7 passes et 5 rebonds mais c’est bien LeBron James (37 points, 8 rebonds, 6 passes) et les Lakers qui ont eu le dernier mot. Revenir à LA mais être battu sans pouvoir retrouver ses proches ? Forcément un retour au goût amer pour LaMelo.

« C’était sympa… mais pas trop non plus, parce qu’on n’a pas gagné », a-t-il regretté sur ESPN. « Toute l’équipe sait qu’on peut se battre avec les meilleurs. On sait tous de quoi on est capable. Il s’agit simplement de réunir tous ces éléments et jouer dur. »

Actuellement sur un road trip de cinq matchs sur la côte Ouest, les Hornets ont déjà lâché leurs deux premiers matchs, avec les Clippers, les Spurs et les Rockets encore au menu. Plus qu’une rencontre face à « King James », sa toute première, LaMelo Ball voulait surtout la victoire pour garder Charlotte dans la course à l’Est.

« Il est super fort pour son âge »

« Il ne voit pas ce match comme l’occasion de jouer tel ou tel gars. Non, c’est de la compétition », renchérit le père Ball à la radio, dans le « Mason & Ireland » show, avant une punchline habituelle. « Comment peut-il être en admiration devant un autre homme quand ton père est LaVar Ball ? »

Embrassé chaleureusement par LeBron James en fin de match, LaMelo Ball a certes dû s’avouer vaincu cette fois-ci mais son potentiel, et sa première saison dans l’élite, ont déjà convaincu le quadruple MVP de son talent.

« Il est super fort pour son âge. Sa vitesse, sa rapidité, sa capacité à rentrer des paniers de loin et de près… et il ne peut que progresser », assure l’ailier des Lakers. « Chaque match est une expérience d’apprentissage pour lui. Il va s’améliorer au fur et à mesure de la saison, et de sa carrière. Lui et Zo sont deux joueurs uniques dans la ligue, et ils le montrent soir après soir. »

Pour sa 20e titularisation, LaMelo Ball (19.8 points à 47% de réussite aux tirs, dont 43% à 3-points) pourra se consoler en se disant qu’il a de meilleures moyennes rookies que LeBron James (16.5 points à 40% de réussite dont 31% à 3-points) au même stade. De quoi retrouver (un peu) le sourire dans la solitude de sa chambre d’hôtel…