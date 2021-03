2009, 2010, 2012, 2013 et bientôt 2021 ? Après 17 saisons dans la grande ligue, LeBron James a remporté quatre trophées de MVP dans sa carrière. Pour Kyle Kuzma, c’est trop peu. « Bron aurait dû être MVP au moins huit, neuf ou dix fois. Tout le monde le sait », juge le jeune Laker, soulignant la dimension « politique » du trophée.

Son propos intervient après une nouvelle démonstration de force de son leader. Face aux Hornets cette nuit, LeBron James a encore porté son équipe vers la victoire avec 37 points (14/22 aux tirs), 8 rebonds et 6 passes.

Interrogé sur la sortie son coéquipier, le « King » confirme qu’il a également le sentiment d’avoir été « oublié » par le passé. « Je devrais en avoir plus de quatre, je crois. Mais je ne reste les bras croisés à y penser ou en pleurer. J’essaie simplement de revenir la saison suivante, d’être le MVP et d’être dans la discussion. Je parie que beaucoup des grands joueurs pensent qu’ils auraient dû en avoir plus. »

La saison passée, l’intéressé n’avait pas caché sa frustration de voir Giannis Antetokounmpo remporter le MVP, devant lui. « Le barème de vote est un peu bizarre parfois, selon moi. Je ne dis pas que le vainqueur ne méritait pas le MVP, mais ça m’a gonflé », lâchait-il face au peu de premières places obtenues.

Si l’on se fie aux suffrages au long de carrière, on note qu’il est quasiment systématiquement sur le podium pour ce trophée : il a ainsi été 2e à quatre reprises (2006, 2014, 2018 et 2020) et 3e à trois reprises (2011, 2015 et 2016).

C’est le meilleur joueur peut-être depuis sa deuxième ou troisième année.



Hormis sa saison rookie et sa première saison avec les Lakers, où il avait longtemps été blessé, LeBron James a ainsi toujours été, de près ou de loin, dans la course au MVP.

Et cette saison, il est le meilleur joueur d’une équipe au deuxième meilleur bilan de la ligue (à égalité). Son coach, Frank Vogel, voit ainsi en lui le meilleur joueur de la ligue pour cette saison et les autres.

« C’est une erreur de la part des votants de passer, saison après saison, à côté du meilleur joueur de la ligue. C’est la façon la plus simple de le dire. D’autres joueurs ont été méritants mais c’est le meilleur joueur […] peut-être depuis sa deuxième ou troisième année dans la ligue. C’est malheureux, ce n’est pas juste. Et il devrait l’avoir cette année. Il répond présent tous les soirs et personne ne le mérite autant. »

Être cité en bonne position dans la course au trophée cette saison ne le laisse en tout cas pas indifférent. « Vu mon âge, ce que je suis capable de faire, ce que j’ai fait toute la saison, ce que j’apporte chaque soir des deux côtés du terrain, cela serait quelque chose d’incroyable pour moi, surtout à ce stade de ma carrière. »