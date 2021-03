Bradley Beal et Russell Westbrook punissent le Jazz !

Quatrième défaite en six matches pour le Jazz qui s’incline face à des Wizards qui restaient sur cinq défaites de suite. Mais voilà, Utah est dans la suffisance, et il y a quelques actions symboles comme Joe Ingles qui laisse shooter Russell Westbrook à mi-distance, ou Jordan Clarkson qui perd un ballon bêtement. Avec un Westbrook agressif, les Wizards dominent les débats, signent un 13-0 et ils mènent déjà de 11 points après douze minutes (31-20). Peut-être que l’absence de Mike Conley explique tout ça…

Magnifique duel Mitchell – Beal

Russell Westbrook est en feu, et ce n’est pas le dunk de Rudy Gobert qui le refroidit. Dans le sillage de son meneur à tout faire, Washington prend le large (43-27).

Jusque-là en retrait, Bradley Beal sort de sa boîte et l’arrière All-Star donne 20 points d’avance (54-34). On attend la réaction du Jazz, mais toujours rien… et ce même Beal fait grimper l’écart à +24 (64-40).

Au retour des vestiaires, Donovan Mitchell et Joe Ingles se lâchent, mais la défense est toujours aussi catastrophique. C’est un match d’attaque et le Jazz ne parvient pas à enchaîner des stops. Le match se transforme en un duel entre Donovan Mitchell et les Wizards, et la star de Utah multiplie les attaques du cercle (79-66).

Le match se transforme même en un un-contre-un Mitchell/Beal, et leur duel atteint des sommets en fin de 3e quart-temps. Un vrai combat de boxe que Russell Westbrook arbitre en envoyant Rui Hachimura au alley-oop (95-79). Sur un panier casse-croûte, Braldey Beal redonne même 18 points d’avance avant l’entame du dernier quart-temps (100-82). Au sol, il est « réanimé » par ses coéquipiers. L’enthousiasme est côté Washington.

Russell Westbrook était partout !

Le Jazz tente un dernier baroud d’honneur, et c’est Joe Ingles qui prend le match à son compte. À deux à l’heure, et les pieds collés au parquet, il enchaîne les 3-points, et reçoit le soutien de Derrick Favors et de Donovan Mitchell. À l’entrée du « money time », le Jazz n’a plus que sept points de retard (112-105).

Le hold-up est en vue mais Bradley Beal reprend son festival offensif, et sur un caviar de Russell Westbrook, il inscrit un lay up décisif (120-108). Il est au sol les bras en croix, comme en fin de 3e quart-temps. Derrière, Russell Westbrook attaque le cercle et Donovan Mitchell, et provoque la faute. Le « and-1 » est dedans, et Washington file vers une victoire méritée (131-122). Pour le Jazz, il va falloir se réveiller car ça ne défend plus du tout !