Sur l’ensemble de ses 12 matchs effectués entre le Canton Charge (4.2 points et 2.3 rebonds en moyenne sur six matchs) et les Rio Grande Valley Vipers (18.2 points à 56% au tir dont 42% à 3-points, 8.8 rebonds, 3.7 passes décisives, 1.5 interception et 1.3 contre en moyenne sur six matchs), la G-League a estimé que c’est Anthony Lamb qui avait effectué la meilleure progression sur l’ensemble de sa saison 2020/21 et l’a donc nommé « MIP ».

Contrairement à la NBA, qui évolue la progression d’une année sur l’autre, en G-League, l’évaluation pour le trophée de « Most Improved Player » se fait sur le déroulé d’une saison.

Signé dans la foulée en tant que « two-way player » par les Rockets de Houston, Anthony Lamb succède à Gabe Vincent (Miami), Michael Frazier III, passé par les Rockets la saison dernière, le bondissant DeQuan Jones (passé par Lille en Pro B) ou encore Axel Toupane, nouveau joueur des Bucks, récompensé en 2015/16.