Les Cavaliers confiants quant au développement d’Isaac Okoro en attaque

La première année d’Isaac Okoro en NBA est loin d’être un long fleuve tranquille. Particulièrement irrégulier cette saison, le rookie des Cavaliers laisse pourtant entrevoir par bribes toute l’étendue de son potentiel. Tant offensivement que défensivement.

Une fois n’est pas coutume, c’est d’ailleurs en attaque que le 5e choix de la Draft 2020 s’est mis en évidence la nuit dernière, face aux Celtics. Il y a évidemment eu son « poster dunk » sur Jayson Tatum, au sommet du Top 10 de la nuit. Mais, dans cette victoire, il y a surtout eu ses 15 points marqués (record en carrière égalé), à 5/10 aux tirs. Et il y aussi eu sa bonne défense sur Jaylen Brown et Jayson Tatum (encore lui), pour qui rien n’a été facile toute la soirée.

Après la rencontre, plutôt que de s’attarder sur les dispositions défensives de son joueur de 20 ans, J.B. Bickerstaff préférait insister sur les aptitudes offensives d’Isaac Okoro.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il puisse devenir un attaquant de haut niveau », expliquait en ce sens le coach des Cavs, dans les colonnes de Cleveland.com. « Nous devons juste continuer de le pousser pour qu’il se sente plus à l’aise. Mais nous devons aussi rester mesurés avec lui. Nous l’avons drafté à 19 ans et il n’a pas pu participer à une Summer League. Son « training camp » a été écourté et son temps d’entraînement a été limité. Mais il est tout de même titulaire et nous lui demandons de défendre, chaque soir, sur les meilleurs joueurs de la planète. Je sais ce qu’il vaut, je le vois au quotidien. Il va devenir tout ce que nous lui demandons d’être, je suis extrêmement confiant à ce niveau. […] Désormais, il lui faut simplement gagner en régularité, ce qui est le plus difficile. »

Gagner davantage en confiance et égoïsme

En 35 matchs cette saison, c’est peu dire qu’Isaac Okoro ne fait pas preuve de régularité. Avec 8.1 points de moyenne, à 41% aux tirs et 29% à 3-points, en 32 minutes de jeu, celui-ci n’est toujours pas parvenu à trouver son rythme de croisière, contrairement à d’autres rookies de la cuvée 2020. L’ailier, avant tout missionné en défense, n’a pour le moment pas réussi à enchaîner plus de trois rencontres d’affilée à au moins 10 points marqués.

Pour autant, l’ancien élève de l’université d’Auburn progresse depuis un mois, battant à trois reprises son record de points en carrière et réussissant 6 matchs sur 11 avec un compteur de points à deux chiffres. Et J.B. Bickerstaff espère que cette récente série permettra au natif d’Atlanta de « prendre confiance en lui ».

« Il doit trouver un moyen d’obtenir ses shoots », confie l’entraîneur de Cleveland. « S’il prend 10 tirs par soir et qu’il alterne entre attaques du cercle, shoots à 3-points et coupes vers le panier, ce sera bénéfique pour ses coéquipiers. Cela enlèvera de la pression à Collin [Sexton], Darius [Garland] et Jarrett [Allen] car son défenseur ne va pas plus pouvoir venir boucher la raquette. Il doit devenir une menace. Il doit être défendu. Nous avons besoin qu’il prenne ce genre de tirs et se crée des ouvertures. »

En réalité, J.B. Bickerstaff pense surtout qu’Isaac Okoro veut trop bien faire pour ne pas gêner ceux avec lesquels il évolue, en particulier Darius Garland et Collin Sexton, qui portent la balle la plupart du temps. En clair, l’ailier des Cavaliers peine encore à trouver sa place sur le terrain.

« Je pense que c’est ce qu’il essaie d’apprendre : quand couper vers le panier et quand attaquer le cercle », continue le coach des Cavs. « J’estime qu’il est unique dans le sens où il est un défenseur de haut niveau, vraiment bon également dans la création. Et je pense que cela passe parfois inaperçu car il n’attaque pas suffisamment. Je reste persuadé que, dès qu’il sera plus à l’aise pour attaquer, vous pourrez voir à quel point il est bon passeur et créateur. »

La défense comme mission première

Souvent comparé à des joueurs comme Jaylen Brown et Jimmy Butler, également arrivés en NBA avec un statut de solide défenseur au jeu offensif encore très perfectible, avant d’exploser dans leur quatrième saison, Isaac Okoro peut en tout cas compter sur le soutien de ses coéquipiers pour exploiter pleinement tout son potentiel.

« Quand il est agressif, cela ouvre tout le reste », juge Darius Garland. « Pour un rookie, il a un travail vraiment compliqué à réaliser, donc je lui tire mon chapeau. Je vais rester derrière lui, il va continuer à progresser chaque match et vous pourrez observer sa progression. »

« Des gens s’inquiètent à propos de son jeu offensif, et c’est une inquiétude justifiée », lance d’abord Larry Nance Jr. « Mais personne ne l’est dans ce vestiaire. C’est un rookie, qui doit défendre sur le meilleur joueur adverse tous les soirs. Ici, personne ne se dit qu’il ne marque pas beaucoup et qu’il n’est pas efficace. Si vous pensez de la sorte, c’est que vous ne regardez pas les matchs et que vous ne regardez pas ce qu’il fait, car c’est un défenseur exceptionnel. En l’état, c’est ce dont il se préoccupe et c’est comme ça que ça doit être. Nous avons déjà des joueurs qui peuvent inscrire des paniers. »

« Nous voulons qu’il joue simple, pas qu’il s’interroge constamment », rapporte de son côté Collin Sexton. « Nous nous fichons de ses erreurs car, au final, vous en ferez toujours. Mais tout ce que nous pouvons [lui] demander, c’est simplement d’avoir confiance et de continuer de jouer. ‘En contre-attaque, personne ne peut t’arrêter. Avec ta rapidité et tes qualités athlétiques, tu peux toujours accéder au panier. C’est ce dont nous avons besoin de ta part’. Voilà ce que je lui ai dit. »

Collin Sexton ne croyait pas si bien dire et l’action d’Isaac Okoro, à savoir son « poster dunk » sur le nez de Jayson Tatum, a permis de confirmer les dires du meilleur marqueur des Cavaliers (23.7 points de moyenne). Un véritable coup d’éclat du 5e choix de la Draft 2020. Son troisième de la saison, après son « game winner » face aux Pacers en présaison puis son combo « chasedown block » + dunk face aux Grizzlies en janvier dernier.

« C’était dingue », expliquait tout excité Darius Garland, après coup. « Il a secoué l’arceau sur ce coup-là. C’est ce que nous attendons de lui. Quand il part en contre-attaque, nous savons qu’il va y avoir quelque chose de spectaculaire. Et quand je lui ai passé la balle, je savais qu’il allait faire mal. C’était le coup de massue, toute la foule s’est levée et ça nous a remis sur pied. Nous savions que le match était gagné après ça. »