Avec son contre décisif, Isaac Okoro a sorti sa meilleure imitation de LeBron James

Les fans mélancoliques Cavs ont forcément dû repenser au contre de LeBron James sur Andre Iguodala dans le Game 7 des Finals 2016… À une trentaine de secondes de la fin de ce Grizzlies – Cavs, Tyus Jones pensait redonner un point d’avance à sa formation avec un lay-up en contre-attaque. C’était sans compter sur Isaac Okoro venu déployer son aile droite pour le contrer !

« Cela se jouait entre Tyus et moi, je savais que je l’aurais », affiche le jeune homme après la rencontre. « Il y a une grosse faute », lâchait dans un premier temps le commentateur TV local en voyant le meneur des Grizzlies s’effondrer. Et en entendant surtout l’arbitre siffler, ce qu’il pensait être une faute, un « goaltending » en fait, à la grande surprise du rookie et du banc des Cavs.

J.B. Bickerstaff décidait alors de contester le coup de sifflet en utilisant un « challenge ». « Il m’a dit que son contre était propre. C’est compliqué de faire confiance aux rookies mais je l’ai fait et il avait raison », raconte le coach. Après visionnage du ralenti, le « chasedown block » était validé.

Après le contre, le dunk de la victoire

« Si nous n’étions pas début janvier, on en parlerait beaucoup plus », remarque son coach. « C’était phénoménal. Aller contrer la balle proprement, sans faute et avant le « goaltending » : c’était un geste fantastique réalisé par un jeune joueur à un moment décisif du match. »

Mais le rookie ne s’est pas arrêté à cette action marquante. Sur la possession suivante, après un entre-deux remporté par son équipe, la défense des Grizzlies s’est trop focalisée sur Andre Drummond en tête de raquette. Oublié, Isaac Okoro a alors coupé au cercle et a profité d’une parfaite passe laser du pivot pour dunker. Et ainsi offrir quatre points d’avance son équipe à 10 secondes du terme, pour sécuriser la victoire.

Malgré sa modeste ligne de statistiques finale (8 points à 3/9 au tir, 2 rebonds, 2 passes et 2 contres en 39 minutes), le rookie s’est donc montré doublement décisif.

« Je pourrais dire tant de choses sur lui », salue Larry Nance Jr., qui se dit fan de son coéquipier. « Il sait que je suis fan de lui. Je vais continuer à lui dire. C’est un gagnant, un gagnant. Je ne vois pas comment le dire autrement. Il fait des choses sur le terrain qui ne s’apprennent pas. Je ne sais pas qui lui a appris le jeu, ni où il a appris, mais il l’a appris correctement. »

Sa défense, sa confiance

« La plupart des jeunes imaginent qu’il faut marquer pour gagner, obtenir la balle, jouer en isolation et marquer », remarque leur coach. « Isaac comprend qu’il y a une multitude de façons de contribuer à la victoire. »

En affichant des qualités défensives par exemple, grâce auxquelles il a été drafté si haut (5e choix). Des qualités dont il a parfaitement conscience. Après la rencontre, il a lâché en direction de son coach : « Voilà ce qui s’appelle défendre ! » « J’ai le sentiment d’avoir neutralisé tous les gars sur lesquels j’ai défendu dans le dernier quart-temps », estime-t-il. « C’était soit ballon perdu, ballon dévié ou un contre. Je pense avoir bien défendu sur l’ensemble du match mais en particulier dans ce quart-temps. »

Andre Drummond, selon qui Isaac Okoro « ne joue pas comme un rookie », a lui aussi été impressionné par son énergie en défense. « J’essaie de trouver les petites choses qui me donnent confiance en moi », remarque le joueur de 19 ans. « Cela passe par la défense. […] Ma mentalité à chaque match est de tout faire pour aider mon équipe à gagner. Plonger sur le terrain, neutraliser le meilleur joueur adverse, je vais faire tout ce qu’il faut pour gagner. »