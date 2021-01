Les Cavaliers coiffent les Grizzlies sur le fil !

Avec une pluie de blessés et d’absents (six de chaque côté !), le rythme initial du match s’en ressent fortement. Tirs ratés, des joueurs qui n’exécutent pas les systèmes et font n’importe quoi… On assiste à un vrai match de pré-saison pour l’instant. Cedi Osman plante enfin deux banderilles de loin, et le match est enfin lancé (8-5) ! Mais Brandon Clarke lui répond sur deux paniers poste bas, et montre son impact de l’autre côté du terrain en montrant les muscles sur André Drummond.

Desmond Bane allume derrière la ligne à 3-points, et brille par son intelligence de jeu, et son jeu de passe pour Jonas Valanciunas, qui en impose dans la peinture adverse. Damyean Dotson tente de prendre le jeu à son compte, mais rate tout ce qu’il entreprend. L’ancien Knick joue à l’envers, et prend une soufflante de J.B Bickerstaff, qui le renvoie sur le banc illico. Après douze minutes, ce sont les locaux mènent (24-19).

Le second quart démarre sur un tir à 3-points tenté… et réussi par Javale McGee. Mais Clarke poursuit sur sa lancée et va chercher le cercle sur ce même McGee, qui prend un dunk sur la truffe après un oubli défensif. L’ancien intérieur de Gonzaga est précieux pour sa formation, et Larry Nance Jr. lui répond et redonne l’avantage à son équipe (35-33). Le Canadien des Grizzlies est l’homme du match jusqu’à présent, et il gêne la défense des visiteurs, malgré les prises à deux poste bas. Osman essaye de calmer les ardeurs adverses (13 points déjà), il prend des tirs ouverts, et remet de l’ordre dans la maison Cleveland, ce qui donne un coup de boost aux siens. Le rythme du match est plutôt lent, et à mi-parcours, Cleveland est devant (46-45).

Valanciunas vs Drummond : attention les étincelles !

La seconde période démarre par un « Valanciunas time » ! Le pivot lituanien fait la misère sur plusieurs actions de suite, et colle un gros dunk sur la tête de Drummond. Leader de l’équipe en l’absence du duo Ja Morant-Jaren Jackson Jr, l’ancien Raptor se montre, et bien aidé par Clarke, son équipe repasse devant au score (62-58). Drummond se réveille (enfin) et demande le ballon près du cercle, visiblement vexé par la leçon qu’il vient de prendre de son adversaire direct, mais ses coéquipiers ne profitent pas plus que cela des rebonds offensifs qu’il récupère.

Isaac Okoro est toujours dans le dur, et il accumule les mauvais choix. Le rookie est en plein apprentissage et coach Bickerstaff le sait bien, même si la frustration se ressent dans l’attitude de ses coéquipiers. Après trois quart-temps, tout reste encore à jouer puisque Memphis mène seulement de deux points (69-67).

Okoro en mode LeBron

Cleveland tente le coup des « Twin towers » avec Drummond et McGee aligné en même temps, afin d’essayer d’enrayer la dynamique du duo Valanciunas-Clarke. L’ancien Piston impose son physique et il provoque deux fautes de suite. A ses côtés, McGee est intéressant dans ce poste d’ailier-fort, et il gêne beaucoup Clarke, qui patauge en attaque. Malgré cela, les Grizzlies sont toujours devant (83-77). Mais Nance Jr. retrouve le parquet, et allume la mèche de loin (4/4 sur le match !) pour remettre les siens sur les rails, en deux temps, trois mouvements.

Dillon Brooks, dans le dur quasiment tout le match, sort enfin de sa boîte et fait parler la poudre. Les Cavaliers ne lâchent rien, et recollent de nouveau au score à trois minutes du terme (88-88). Osman veut prendre ses responsabilités, mais c’est bien Drummond qui serre la vis en défense et cherche les points faciles près du cercle.

Tyus Jones pense redonner la main au sien, mais Okoro bloque son tir sur la planche sur une contre-attaque, et pour tous les fans de Cleveland, ça rappelle forcément le contre de LeBron James sur Andre Iguodala dans le Game 7 des Finals 2016. Le rookie conclut sur l’action suivante par un dunk sur un caviar de Drummond, et Cleveland coiffe sur le fil les joueurs du Tennessee (94-90).