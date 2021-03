Saddiq Bey, un rookie qui n’a pas froid aux yeux

Installé durablement dans le cinq majeur de Detroit depuis plus d’un mois, Saddiq Bey incarne le renouveau des Pistons, qui en 12 mois, se sont débarrassés d’Andre Drummond, de Reggie Jackson ou encore de Derrick Rose et de Blake Griffin. C’est d’ailleurs dans le cadre d’un échange que l’ancien joueur de Villanova a atterri à Detroit le soir de la Draft, et il fait partie des très bonnes pioches du nouveau GM, Troy Weaver.

Sur ce dernier mois de compétition, Saddiq Bey tourne ainsi à 13 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception avec des pourcentages aux alentours de 42% au tir, 38% de loin et 96% sur la ligne des lancers. Rappelons aussi qu’il a déjà été élu « Joueur de la semaine » !

Seul rookie élu « Joueur de la semaine »

Cette nuit, c’est lui qui a validé la victoire face aux Raptors en inscrivant les lancers décisifs en fin de match. Malgré la pression du « money time », l’ailier a fait preuve de sang-froid.

« On s’entraine tous les jours pour les mettre. Il suffit d’y aller, de se vider la tête de les marquer pour remporter la victoire. C’était un processus difficile » concède-t-il sur le site des Pistons. Cependant, les dernières performances du joueur de 21 ans n’étonnent pas Mason Plumlee. « À ce moment du match, je n’en attendais pas moins. C’est appréciable mais je ne suis pas surpris. »

Saddiq Bey essaye de réitérer ses performances de son année « junior », en NCAA, où il se montrait efficace sur la ligne des lancers, à 3-points mais également à mi-distance.

« Je dois être plus polyvalent, c’est ce qui m’a aidé à l’université, d’essayer de trouver différents moyens pour rester agressif et être une triple menace. J’essaye juste de le refaire en NBA » confirme-t-il.

Une star en devenir ?

À l’image de ses 40% à 3-points depuis le début de l’année, Saddiq Bey s’affirme comme une vraie menace extérieure. Pour Dwane Casey, l’ailier a le physique pour maintenir ce niveau.

« Il a des bases très solides. Il est costaud sur le bas du corps que ce soit au niveau des hanche ou des jambes. Le problème avec les jeunes joueurs arrivant dans la ligue, c’est qu’ils utilisent beaucoup leurs jambes et au deuxième quart temps, elles ne répondent plus trop. Tant qu’il continue à shooter comme il le fait, il aura une petite marge d’erreur. Son bas du corps l’aide à être un bon shooteur régulier. »

Vainqueur contre son ancienne équipe pour la seconde fois en un mois, Dwane Casey promet un bel avenir à son rookie. « Ce qui m’a le plus impressionné, ce sont les moments où il s’est battu pour arracher des rebonds dans la foule de joueurs, j’étais fier de lui sur ces moments là. C’est une éponge. Vous devez presque le sortir du gymnase pour l’arrêter. C’est un vrai pro et il va être une star dans cette ligue pendant de longues années. »