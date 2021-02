Saddiq Bey, la force tranquille des Pistons

Avec ses 8 points et 3 rebonds de moyenne sur la saison, les performances du rookie Saddiq Bey ne sont pas particulièrement impressionnantes. Mais le jeune ailier des Pistons colle parfaitement au projet qui se met en place à Détroit, sous la houlette du nouveau GM, Troy Weaver.

Hier soir en l’occurrence, il est sorti de sa boîte. L’ancien de Villanova a tout simplement réussi un match parfait à 15 points à 6/6 aux tirs, dont 3/3 à 3-points… le tout en dernier quart !

« J’étais vraiment content de voir Saddiq rentrer tous ces tirs à 3-points », confirmait Dwane Casey. « Il s’agissait de tirs qui tombaient au bon moment en fin de match. Il a éprouvé quelques difficultés récemment, mais il ne s’est jamais inquiété et il a continué à shooter. »

Talent révélé sur le tard, Saddiq Bey devait signer pour North Carolina State avant de se rétracter et de s’engager pour Villanova après une fin de saison en boulet de canon pour son année senior au lycée, plus une belle poussée de croissance et enfin, la possibilité d’une bourse de scolarité après le départ d’Omari Spellman pour la NBA.

Une bonne pioche à la Draft

De la même manière, Saddiq Bey a atterri à Détroit à la surprise générale. En tout cas des Pistons, qui ne s’attendaient pas à voir un tel talent encore disponible au 19e choix.

« On était choqué », reprend Dwane Casey surle site des Pistons. « Il est un des joueurs qu’on n’avait pas rencontré parce qu’on ne pensait pas qu’il allait être encore là si tard [dans la Draft]. Heureusement, il y était et on a sauté sur l’occasion. Troy avait un bon ressenti avec lui, tout comme nos scouts. C’était une décision facile à prendre, mais on était surpris de le voir disponible si tard. »

Après deux saisons à Villanova, dont la seconde à 16 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne, Saddiq Bey présentait effectivement de sérieux atouts pour le staff des Pistons, et une garantie de sérieux pour Dwane Casey, qui a notamment coaché quelques anciens Wildcats, comme Randy Foye à Minnesota ou Kyle Lowry à Toronto : « J’ai coaché des joueurs de Jay [Wright] avant, un petit paquet à vrai dire, et je sais ce qu’ils peuvent apporter. »

Taiseux, Saddiq Bey est simplement concentré sur ce qu’il doit faire. Si ses 15 points d’hier ne sont pas son meilleur match statistique, puisqu’il a réalisé un double-double à 20 points et 10 rebonds face à Milwaukee début janvier, c’était bel et bien sa prestation la plus aboutie, car la plus influente.

« Il fait partie des meilleurs rookies, c’est clair », ajoute Mason Plumlee. « Son approche de la préparation, son approche des entraînements, son approche des matchs est très mature. Je pense que c’est pour ça qu’il a été capable de hausser son niveau et de réaliser des actions importantes. Et c’est aussi pour ça que le staff et ses coéquipiers lui font confiance. »

Un rookie vanté pour son professionnalisme et son sérieux

Bien qu’âgé de 21 ans, Saddiq Bey fait déjà figure de vétéran dans son professionnalisme et son sérieux au quotidien. Dans un article récent publié dans The Athletic, on apprend notamment qu’il passait beaucoup de temps supplémentaire à la salle, tard le soir ou en tout cas isolé de tous, pour préparer sa transition dans le monde pro. On peut dire que c’est réussi !

« Il a une très bonne attitude pour un rookie. Il n’a pas peur de prendre ses tirs », affirme quant à lui Delon Wright. « Dès qu’il entre en jeu, il est prêt à tirer, c’est très important. S’il continue à rentrer ses tirs et à être si solide, il va être excellent pour nous. »

D’autant plus excellent que Saddiq Bey n’est pas qu’un shooteur. Pour le moment, le rookie se concentre essentiellement sur ce rôle de menace extérieure (il prend deux tiers de ses tirs au-delà de l’arc), mais il a déjà démontré par séquences, comme face à Devin Booker récemment, qu’il avait aussi les qualités nécessaires pour devenir un défenseur honnête, voire plus, à l’avenir.

« Il bosse 24h sur 24 et 7 jours sur 7, ce n’est pas une surprise. Il a confiance en lui », poursuit Dwane Casey. « Il est mature pour son âge, en attaque comme en défense. Il est intelligent. Il a fait de bons changements en défense, il a le jeu de jambes et la rapidité de pieds suffisants pour rester en face d’un gars comme Booker. Je n’ai pas de réticences avec lui, car il n’est pas un rookie comme les autres. »

Un pilier pour l’avenir des Pistons

Nouveau recordman des tirs à 3-points réussis chez les rookies des Pistons après 22 matchs (36), détrônant Brandon Knight (33), Saddiq Bey ne fait qu’effleurer la surface de son talent. Selon Troy Weaver, il fait clairement partie du « Core Four » aux côtés de Killian Hayes, Isaiah Stewart et Saben Lee, les quatre joueurs du nouveau noyau dur des Pistons.

« Ces quatre jeunes hommes incarnent tout ce qu’on veut pour les Pistons à l’avenir », clame Troy Weaver. « Altruistes, compétiteurs, talentueux mais plus important encore, de bons gars. C’est un certain ADN qu’on veut amener à notre franchise, et ces quatre-là l’ont. »

Saddiq Bey a en tout cas le basket qui coule dans ses veines… mais aussi l’autorité et la discipline, avec sa maman, Drewana, actuelle directrice de lycée et ancienne basketteuse à la fac de Charlotte. Sa réponse à la question classique (Quels aspects de votre jeu voulez-vous améliorer ?) ne vous surprendra donc pas…

« Je dirais tout. Je veux être le meilleur joueur possible. Jusqu’à ce que je sois parfait dans tous les domaines, je vais continuer à travailler. Chaque jour, je veux travailler sur chaque aspect de mon jeu. Peu importe si je vais m’en servir en match ou pas, je veux simplement continuer de travailler en essayant d’être le plus complet possible. C’est la mentalité qu’il faut avoir pour avoir du succès. »