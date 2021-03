Enfin, la fin des galères pour Derrick White

Prolongé pour 73 millions sur quatre ans en décembre dernier, Derrick White est désormais considéré comme un cadre des Spurs, et il va lui falloir justifier ce superbe contrat.

Sauf que l’international n’a disputé que 12 des 36 matches de sa formation. La faute à une rechute après son opération d’un orteil cassé, puis ce satané Covid-19 qui l’a écarté des terrains pendant près d’un mois !

Quatre semaines d’absence à cause du Covid

Mais cette fois, il espère qu’il va enfin pouvoir lancer sa saison, et cette nuit, à Detroit, il disputait son premier back-to-back. « J’essaie simplement d’aider l’équipe, mais c’est compliqué quand on est blessé » rappelle-t-il à propos de sa première partie de saison. « Quand je me suis cassé un orteil, je pouvais encore aller m’entraîner et prendre des tirs. C’est juste que je ne pouvais pas sauter. Je pouvais toucher le ballon et faire tout le reste. Pour le Covid, j’ai dû rester à l’hôtel pendant 10 ou 11 jours à ne rien faire. »

Le 14 février, face aux Hornets, Derrick White pensait avoir atteint le bout du tunnel avec 25 points et une victoire. Et puis, le lendemain, il apprend que l’équipe doit rester à Charlotte car des tests sont positifs. Il fait partie des joueurs qui ont contracté le virus, et on ne le reverra que le 10 mars.

« Cela craint mais je reviens doucement mais sûrement » poursuit-il. « Tout le monde m’a aidé à garder confiance, et m’a aidé à traverser tout ça. À chaque match, il s’agit de s’améliorer, encore et encore. »

Du côté de ses coéquipiers, on est admiratif de sa force mentale. « Il s’est battu contre une tonne d’obstacles, et je l’admire pour ça » témoigne Drew Eubanks. « Au moment où il se reprenait bien, il a eu le Covid… C’est simplement dur, mais il s’en remet toujours ». Pour Gregg Popovich, le retour de Derrick White va lui permettre d’aligner son cinq préféré avec Dejounte Murray et donc Derrick White à l’arrière, DeMar DeRozan et Keldon Johnson sur les ailes et Jakob Poeltl sous le cercle.

Une nouvelle complémentarité avec Dejounte Murray

« Je suis vraiment très heureux car je sais quel type de joueur il est, ce qu’il est capable de faire, et comment on peut jouer ensemble » apprécie Dejounte Murray.

Pointe défensive de l’équipe, mais aussi « playmaker », le meneur apprécie d’avoir ce soutien en défense, alors que Derrick White tente de plus en plus sa chance de loin. Longtemps vus comme peu complémentaires, les deux ont désormais développé une bonne alchimie. « Il comprend le jeu, et on essaie tous de le remettre en rythme. Cela va être vraiment bien tous les deux pendant les années à venir, et ça doit commencer par acquérir de l’expérience. »

Pour rattraper les matches annulés, les Spurs ont l’un des calendriers les plus compliqués de la deuxième phase, mais avec le retour de Derrick White, mais aussi de DeMar DeRozan, après les funérailles de son père, l’équipe (20 victoires – 16 défaites) sera quasiment au complet et peut espérer retrouver les playoffs.