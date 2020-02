Dejounte Murray et Derrick White veulent jouer davantage ensemble

Toute la saison, Gregg Popovich a cherché un équilibre collectif, une combinaison de joueurs capable d’arracher des matches et de jouer à haut niveau de manière régulière. Malgré plusieurs tentatives, le coach texan n’a jamais trouvé un modèle efficace. Parmi les solutions évoquées, mais peu utilisées, on retrouve le duo Dejounte Murray – Derrick White. Les deux extérieurs n’ont été alignés ensemble que durant 87 minutes en 34 matches… À leur grand regret.

« On veut que ça se fasse maintenant », explique Derrick White au San Antonio Express News, en évoquant la ligne arrière du futur de la franchise. « Le futur c’est plus tard, donc on veut aider l’équipe à gagner maintenant. »

En novembre dernier, Gregg Popovich avait déclaré que cette combinaison « ne marche pas », notamment à cause de l’absence de menace à 3-pts des deux joueurs. Mais il est revenu sur cette première impression il y a quelques semaines, expliquant que les « deux joueurs veulent faire des passes, prennent de bonnes décisions, sont bons en défense » donc qu’il a entre les mains « un plutôt bon tandem ».

Un binôme solide en défense

Les chiffres, même si l’échantillon reste court, montrent que ce duo apporte effectivement du positif, surtout en défense. Quand ils sont sur le parquet ensemble, l’efficacité offensive des Spurs (nombre de points sur 100 possessions) est de 108 points. Ce qui n’est pas très clinquant. En revanche, la défense affiche uniquement 100 points encaissés, ce qui est bien mieux que la moyenne collective (113 points) de San Antonio cette saison.

Dejounte Murray et Derrick White permettent donc une assise défensive plus solide. « Pour beaucoup d’équipes, la ligne arrière est la principale force », constate le second nommé. « Donc si on peut éteindre nos adversaires, les ralentir, ça nous offre une chance de gagner. »

De plus, l’alchimie entre les deux joueurs semble réelle. « J’adore jouer avec Derrick », assure Dejounte Murray. « Il aime jouer avec moi. On est généreux. On peut jouer des deux côtés du terrain. J’espère que ça va continuer. » Derrick White ajoute : « J’adore jouer avec lui. Il est polyvalent et peut défendre sur plusieurs positions. J’ai la sensation que lorsqu’on est aligné ensemble sur le parquet, on est plutôt bon pour se trouver. »