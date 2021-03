Il n’y a pas que Nike via qui fait la part belle à ses anciens modèles les plus prestigieux. Adidas aussi a décidé de ressortir de ses cartons une paire prestigieuse, la Adidas Forum 84 montante.

Du nom de la mythique salle du Forum de Los Angeles, où ont eu lieu les Jeux Olympiques d’été de 1984, la Adidas Forum, conçue en 1985, a été très prisée dans le milieu du basket dans les années 80.

La « Adidas Forum 84 Hi Orbit Grey » présente une version sobre, avec une empeigne en cuir beige et blanc, tandis que des touches de gris sont visibles sur le marquage en daim. Une semelle légèrement blanc cassé vient compléter ce modèle vintage qui sera disponible à partir du 20 mars prochain au prix de 120 dollars sur le sol américain.

Via NiceKicks

