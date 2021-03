Les Nuggets assomment les Pacers sur la fin

Comme face à Dallas samedi dernier, Will Barton est le premier à se mettre en action pour les Nuggets à domicile. Le revenant Caris LeVert rentre un 3-points difficile mais les Pacers sont déjà à courir après le score alors que Will Barton fait mouche derrière l’arc pour donner +10 (19-9).

C’est grâce à son banc qu’Indiana va retrouver l’équilibre. Edmond Sumner et Doug McDermott font 4/4 à 3-points, dont 3/3 pour « Dougie McBuckets » qui porte bien son surnom. Malgré 14 points de Will Barton et 8 de Michael Porter Jr, les Nuggets sont repris en fin de premier quart (32-32).

Goga Bitadze va inscrire un panier malgré le contact pour repartir en deuxième quart mais c’est au tour de Denver d’accélérer. JaMychal Green dégaine après Jamal Murray et les Nuggets sont lancés sur un 14-0. Murray va même secouer le cocotier sur un gros dunk à deux mains.

Avec 11 points de Green rien qu’en deuxième quart-temps, Denver a clairement pris l’ascendant à la pause (65-56). Cinq joueurs des Nuggets sont déjà à dix points et plus dont Jokic déjà en double-double à 13 points, 10 rebonds. Pour ne rien gâcher, Denver shoote à 10/16 à 3-points en première mi-temps…

Un 22-2 pour ouvrir le dernier quart-temps !

Malcolm Brogdon avait commencé à montrer le bout de son nez en fin de première mi-temps, et il revient à la charge au retour des vestiaires. Derrière lui, et un 3-points de Caris LeVert dans le coin, Indiana réduit l’écart mais MPJ vient dunker sur un service palace de Nikola Jokic.

Myles Turner enchaîne dribble croisé et gros dunk sur la tête de Paul Millsap et ça fait tout de même 14-2 pour les Pacers qui repassent même devant après un 3-points, dans l’autre coin, de Malcolm Brogdon. Comme le souffle le commentateur local, les Nuggets n’y arrivent pas en attaque, mais ils ne se rattrapent même pas en défense, au contraire… Ils perdent le 3e quart de 13 points et sont à leur tour à la bourre (91-87).

Denver réagit de la meilleure des manières cependant, par un 12-0 d’entrée de jeu en dernier quart ! Les Pacers sont sonnés, à l’image de cette contre-attaque éclair menée de main de maître par Facundo Campazzo, à l’initiative et à la passe décisive pour le dunk de PJ Dozier.

Ce 12-0 initial se transforme en 22-2 rédhibitoire pour les Pacers… Nikola Jokic ajoute 11 de ses 32 points (plus 14 rebonds et 5 passes) dans le dernier quart et Denver remporte largement ce match à rebondissements (121-106).