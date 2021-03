Les Lakers et LeBron James, champions NBA aussi sur les réseaux sociaux

Depuis toujours, la NBA s’est imposée comme le championnat le plus visible et le plus suivi sur les réseaux sociaux (390 millions d’abonnés sur Facebook, contre 176 millions pour la NFL ou 69 millions pour la Champions League), et cette popularité concerne aussi les franchises.

Un état des lieux, réalisé par Safe Betting Sites, démontre que les followers des 30 franchises NBA se comptent en millions et les Lakers, champions en titre, sont les numéros 1 absolus avec plus de 30 millions d’abonnés si on combine Facebook et Twitter. Les coéquipiers de LeBron James sont suivis par les Bulls, le Heat, les Rockets et les Warriors. Du classique, et on n’est pas étonné de trouver ensuite les Celtics ou les Cavaliers (merci LeBron James !).

Si on ajoute Instagram, l’ordre ne varie pas, mais on constate que les Warriors sont numéros 1 sur ce réseau social avec 16.4 millions d’abonnés, contre 16.1 millions pour les Lakers.

Le Jazz n’a pas la cote…

On note que les Knicks sont finalement assez bas, et que si la franchise attire toujours autant les financiers, c’est moins le cas sur les réseaux sociaux. Logique puisque l’équipe est en difficulté sportive depuis de longues saisons. On note que les Kings sont étonnamment haut, et c’est sans doute grâce à sa popularité en Inde puisque la franchise appartient à un milliardaire qui y est né, Vivek Ranadive. De la même façon que les Rockets doivent leur place dans leur Top 5 à leur popularité en Chine.

Tout en bas, et n’en déplaise à Rudy Gobert et Donovan Mitchell, on trouve le Jazz et les Hornets. Malgré de très bons résultats, Utah ne parvient pas à attirer les internautes sur les réseaux sociaux. Quant à Charlotte, l’équipe ne profite pas de l’aura de son grand patron, Michael Jordan.

LeBron James numéro 1 de la NBA mais loin d’un Cristiano Ronaldo

Sur le plan individuel, Basket USA a aussi compilé les chiffres, en ajoutant Instagram. Pas de surprise avec LeBron James loin, loin, loin devant tout le monde avec un cumul de 155 millions de « followers ». Il est suivi de Stephen Curry et Kevin Durant. Lonzo Ball profite de son compte Instagram pour s’inviter parmi les joueurs les plus suivis.

Tous ces chiffres restent très impressionnants, mais ils sont très loin même des clubs de football européen. À titre d’exemple, le Real Madrid, c’est 110 millions d’abonnés rien que sur Facebook, et du côté des footballeurs, Cristiano Ronaldo est suivi par 270 millions de personnes sur Instagram, et 125 millions sur Facebook !