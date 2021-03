Deuxièmes de la conférence Est avant de jouer face aux Knicks, les Nets ne préparent pas cette rencontre avec une animosité particulière, d’après DeAndre Jordan.

Selon lui, on ne peut pas employer le terme de rivalité pour définir la relation entre les deux équipes. « Évidemment, les Knicks jouent bien au basket. Julius Randle est un All-Star, Tom Thibodeau fait du bon boulot là-bas mais nous ne pouvons pas dire qu’il y a une rivalité new-yorkaise » explique le pivot.

L’ancien Knick assure notamment que son équipe jouera avec la même intensité que celle déployée face aux Pistons samedi dernier. « Nous essayons juste de gagner un match de basket contre un adversaire difficile. Nous sommes contents que le match ait lieu chez nous. Nous sommes impatients. Ça va être un match compliqué comme ça l’était samedi. Ça sera une vraie bataille parce que nous savons comment jouent ces gars. »

Au-delà de l’adversaire, James Harden est surtout heureux de retrouver du public, pour l’instant limité à 10% de la capacité du Barclays Center. « Avec la pandémie et tout ce que ça entraine en ce moment, avec les fans non autorisés dans les salles, j’ai vu encore plus d’engouement quand nous les avons finalement ouvertes et qu’ils ont pu venir voir du basket. Évidemment nous jouons bien, les Knicks jouent bien, donc ça donne une bonne raison pour venir. Mais juste voir l’excitation des fans qui viennent pour voir du basket et leurs joueurs préférés me semble une raison autant voire plus importante. J’ai entendu le public samedi, c’était cool. Je suis impatient de voir plus de fans dans la salle. J’attends avec impatience ce jour. »

En forme sur ces derniers matchs, Landry Shamet attend lui aussi le millier de supporters qui seront présents. « Ça va être fun. Mon premier match, nous l’avons joué au Madison Square Garden mais il n’y avait pas de fans donc ça va être cool. Mon premier match avec du public, sentir cette rivalité, voir comment les supporters vivent cette rencontre et de ressentir cette atmosphère particulière dans la salle. Oui, je suis impatient d’y être. »